Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olayı kınadıklarını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı ve Öncel gözaltına alındı.

"Bir tane kapalı bir kadın bildiğin cahillik akıyor her yerinden yobaz... Bildiğim tek bir şey var bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şekilde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın... Kapalılar imha edilsin."

Videoda tartıştığı kişiyi hedef alarak başlayan Öncel, sözlerini bir anda tüm başörtülü kadınlara yönelterek şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dosyada, bu videodaki ifadeler kelimesi kelimesine yer aldı.

Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra, kendisine cep telefonuyla video çeken Hatice Öncel, bu kaydı "@ istanbuloncell " kullanıcı adlı TikTok hesabından paylaştı.

Öncel'in iddiasına göre, inenlere öncelik verilmesi gerektiğini söylemesine rağmen karşı taraf ısrarla içeri girmeye çalıştı ve yanındaki genç kız kendisine küfür etti . Sözde kısa süreli gerginliğin ardından kızını sınava bırakan Hatice Öncel, cep telefonuna sarıldı.

Bulgurlu metro durağına geldiklerinde, inmek üzere kapıya yönelen Öncel ve kızı ile o sırada metroya binmek isteyen başörtülü bir kadın arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olay, 21 Haziran 2026 Pazar günü, milyonlarca öğrencinin ter döktüğü AYT sınavı sabahında meydana geldi. İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, düşük gelirli bir özel güvenlik görevlisi olan 48 yaşındaki Hatice Öncel , kızını sınava yetiştirmek üzere metroya bindi.

Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de toplumun inanç değerleriyle kavgalı karanlık zihniyet bir kez daha hortladı.

Hatice Öncel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında " halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama " suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

Gelen tepkiler ve başlatılan soruşturma üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı gün gözaltına alınan Hatice Öncel, emniyetteki ifadesinde videoyu çektiğini kabul etti.

Daha önce hiçbir adli sicil kaydı bulunmayan Öncel, sadece "kişisel tartışmanın verdiği öfkeyle bu videoyu çektiğini, görüntülerin bu kadar büyük kitlelere ulaşacağını tahmin etmediğini" savundu.

Videoyu kısa süre sonra sildiğini belirten şüpheli, "Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diliyorum" dedi.