Bakan, Hakkari'de devam eden yatırımların tutarının 45 milyar lira olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda son 24 yılda kente 73 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve haberleşme yatırımı yapıldığını açıkladı.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Hakkari'nin ulaşım altyapısına yapılan yatırımları anlatan Uraloğlu, son 24 yılda kente 73 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve haberleşme yatırımı gerçekleştirildiğini belirterek, "Dağları tünellerle, vadileri köprülerle aşarken terörün yıktığı umutları da yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Uraloğlu, Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli, Çığlı Köprüsü ve Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.(Haberde yer alan görseller AA'dan alınmıştır.)

"BİZLER, FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİN, BİRLİĞİMİZLE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YİZ"

Hakkari'de yoğun bir programları olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, şu ifadelerde bulundu:

Şehrimize gelir gelmez Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Ardından Valiliğimizi ziyaret ederek sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızla hasbihal ettik. Sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini dinlemiş olduk. Şimdi de Partimizin İl Danışma Meclisi Toplantısı vesilesiyle sizlerle bir aradayız.

Uraloğlu, "Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü bir Türkiye'yiz. Hepimiz bu vatanın asli evlatlarıyız. Dinimiz, dilimiz, mezhebimiz, ırkımız Rabbimizin lütfudur. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına rıza göstermeyiz. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik." diye konuştu.

Geçmişte yaşanan acılar olduğunu söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Maalesef uzun yıllar terörün gölgesinde kalan Hakkari'nin; bu eşsiz doğanın ve güzel insanların potansiyeli zincire vuruldu. Gençlerimizin hayalleri çalındı. Yatırımın ve refahın önü kesilmeye çalışıldı. Neredeyse yarım asır boyunca Ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Ancak bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Cumhur İtttifakı'nın girişimleriyle Terörsüz Türkiye diyerek bu kara defteri kapatıyoruz!"