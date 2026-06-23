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Aysel Yıldırım cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli adliyede | Cenaze arama çalışmaları devam ediyor

Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan ve yürütülen soruşturma kapsamında cinayete kurban gittiği değerlendirilen Aysel Yıldırım dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ekipler, genç kadının cansız bedenine ulaşmak için yürüttükleri arama çalışmalarını sürdürürken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Aysel Yıldırım cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli adliyede | Cenaze arama çalışmaları devam ediyor
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  • Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği değerlendirilen soruşturmada Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A. adliyeye sevk edildi.
  • Aysel Yıldırım'ın son olarak Aykut Aslan'ın evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi.
  • Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada HTS kayıtları, para transferleri, tanık beyanları ve kamera görüntüleri incelendi.
  • Ekiplerin Aysel Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
  • Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan ve yürütülen soruşturma kapsamında cinayete kurban gittiği değerlendirilen Aysel Yıldırım dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Aykut A., Derya A., Olga Ö., Onur İ. ve Serap A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aysel Yıldırım. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Aysel Yıldırım. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ekiplerin, Aysel Yıldırım'a ait izleri takip ederek cansız bedenine ulaşmak amacıyla başlattığı arama çalışmaları da devam ediyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor

NE OLMUŞTU?

Malatya'da 19 Mart 2026'da kaybolan Aysel Yıldırım'ın dosyasında yürütülen soruşturmada, genç kadının son olarak Aykut Aslan'ın evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. HTS kayıtları, para transferleri, tanık beyanları ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu Aykut Aslan ile birlikte Derya Akçaba, Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten ekipler, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini değerlendirirken, cenazesine ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Aysel Yıldırım cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli adliyede | Cenaze arama çalışmaları devam ediyor-3 Aysel Yıldırım cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli adliyede | Cenaze arama çalışmaları devam ediyor-4 Aysel Yıldırım cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli adliyede | Cenaze arama çalışmaları devam ediyor-5

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