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FETÖ en 'mahrem'inden vurulacak! Kripto haşhaşilerle mücadelede yeni safha... İpin ucu 'Garson' yolun sonu dört duvar | Mesleklere göre 'mahrem' ağ

FETÖ ile mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, en ufak bir zafiyete mahal verilmiyor. "Su uyur 'FETÖ'vari örgütler uyumaz" diyen Başkan Erdoğan, FETÖ'nün mahrem yapılanması ilişkin operasyonların sürdüğünü belirtti. Geride bıraktığımız günlerde de FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre olmuş, örgütün mahrem yapılanmasının sekretaryasında bulunan “Garson” kod adlı gizli tanık, bir cep telefonu ve 2 SD kart içerisinde, 55 bin dosya ve 320 bin kişilik veriyle FETÖ'nün gizli ağını ifşa etmişti. Bilindiği üzere mahrem yapılanma FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı, en gizli görevlerin yürütüldüğü bir oluşum... 5 çeşit mahrem imamdan 5089'u tespit edilmiş vaziyette. Bir mahrem imama ulaşıldığı vakit ipin ucun geliyor, devlet içindeki kripto FETÖ üyeleri ayyuka çıkıyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr FETÖ'nün mahrem yapılanmasının mesleklere göre dağılımını ve FETÖ ile mücadelede geçilen yeni aşamayı sizler için detaylandırdı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 13:42 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 14:09
FETÖ en ’mahrem’inden vurulacak! Kripto haşhaşilerle mücadelede yeni safha... İpin ucu ’Garson’ yolun sonu dört duvar | Mesleklere göre ’mahrem’ ağ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, 15 Temmuz 2016'da bir milletin diriliş destanını yazan 253 vatan evladının kanı yerde bırakılmıyor.

Geride bıraktığımız günlerde FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre olmuş, örgütün mahrem yapılanmasının sekretaryasında bulunan "Garson" kod adlı gizli tanık, bir cep telefonu ve 2 SD kart içerisinde, 55 bin dosya ve 320 bin kişilik veriyle FETÖ'nün gizli ağını ifşa etmişti.


16 YILLIK ARŞİV ÇIKTI
Milli İstihbarat Teşkilatı SD karttaki şifreleri çözerek verileri deşifre etmiş, SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık arşiv çıkmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hem 15 Temmuz'un 7. yıl dönümü hem de geride bıraktığımız gün Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.



FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK KESİNTİSİZ OPERASYONLAR
Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde konuşan Erdoğan, "O geceyi bizzat yaşamasa dahi, FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin, FETÖ'ye müsamahakâr davranması mümkün değildir. Üstünden değil 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmacağız. FETÖ'yle mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mal olabileceğini hemen yanımızdaki 'Gazi Mekân'da görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için; hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.

FETÖ'CÜ 41 BİN POLİS İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Erdoğan, "FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor" şeklinde konuştu ve darbe girişiminden bu yana 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini söyledi.



FETÖ İLE MÜCADELE YENİ AŞAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da FETÖ ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğinin işaret ederek son 2 ayda 905 FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini, 1329 kişinin gözaltına alındığını, 212'sinin tutuklandığını, 261'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

TSK, EMNİYET, YARGI, MİT...
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı, en gizli görevlerin yürütüldüğü mahrem yapılanmasını köşesine taşıdı.

Şener, örgüt dilinde mahrem alan, hususi alan ya da özel alan olarak adlandırılan yerleri şöyle sıraladı;

- TSK (Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları),

- Emniyet (EGM ve İl Emniyet Müdürlükleri),

- Yargı (Adalet Akademisi, Hâkimler/Savcılar, HSK),

- Milli İstihbarat Teşkilatı,

- Mülkiye (Valiler/Kaymakamlar),

- Bazı Özel Kurumlar (TİB/BTK, ÖSYM, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN)




BEŞ ÇEŞİT MAHREM İMAM VAR: 5089'U TESPİT EDİLDİ
"Temsilci" ile başlayan "Genel müdür", "Müdür", "Zümre başkanı" ve "Öğretmen" olarak devam eden 5 çeşit mahrem imam olduğunu belirten Şener, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM) gibi kurumların yaptığı operasyonlarla bugüne kadar 5 bin 89 mahrem imam tespit edildi. Bunun 3 bin 668'i gözaltına alındı, 3 bin 529'u tutuklandı, 364'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1121'i ise firari yani aranıyor" ifadelerini kullandı.

Nedim Şener, herhangi kademedeki bir mahrem imama ulaşıldığında, hızlı bir şekilde devlet içindeki kripto FETÖ üyesine ulaşıldığını belirtti.



FETÖ'nün mahrem yapılanmasının mesleklere göre dağılımı ise şu şekilde;

EMNİYET İMAMLARI
4672 emniyet imamının 4.202'si öğretmen, 19'u polis, 53'ü akademisyenken; kadroda 22 doktor, 2 din adamı, 237 kamu görevlisi, 137 sivil yer alıyor.

MİT İMAMLARI
14 MİT imamının yer aldığı kadro 1 emekli asker, 5 kamu görevlisi, 2 hakim - savcı, 6 sivilden oluşuyor.

YARGI İMAMLARI
37 yargı imamından 2'si öğretmen, 2'si akademisyen... Kadroda 1 hakim, 1 din adamı, 1 teknisyen, 11 kamu görevlisi, 19 sivil mevcut.

ASKER İMAMLARI
49 asker imamının olduğu kadronun dağılımı;

- 12 öğretmen

- 3 MİT personeli

- 1 polis

- 2 akademisyen

- 2 emekli memur

- 7 kamu görevlisi

- 22 sivil



MÜLKİYE İMAMI
4 mülikye imamının 1'i akademisyen, 1'i kamu görevlisi, 2'si de sivil.

313 tane de kurumu tespit edilemeyen mahrem imam mevcut.

Bunların dağılımı ise şu şekilde;

- 2 öğretmen

- 98 asker

- 14 akademisyen

- 2 polis

- 4 adliye çalışanı

- 5 doktor

- 142 kamu görevlisi

- 46 sivil



İşter Şener'in bugünkü köşe yazısından öne çıkanlar;

FETÖ'nün "mahrem imam" adını verdiği yöneticiler, Türkiye'yi böldükleri 5 bölgeden birinin sorumlusu olan ve en tepede "Temsilci" ile başlayıp "Genel müdür", "Müdür", "Zümre başkanı" ve "Öğretmen" adını verdikleri örgüt üyelerinden oluşuyor.

"Öğretmen" mahrem imamlar arasında devlet kurumlarına sızdırılan örgüt üyelerinden doğrudan sorumlu olan yönetici.

"Öğrenci" ise "Öğretmen" adı verilen bu yöneticiye doğrudan bağlı örgüt üyesi. Yani herhangi kademedeki bir mahrem imama ulaşıldığında, hızlı bir şekilde devlet içindeki kripto FETÖ üyesine ulaşılıyor.

5 BİN 89 MAHREM TESPİT EDİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM) gibi kurumların yaptığı operasyonlarla bugüne kadar 5 bin 89 mahrem imam tespit edildi. Bunun 3 bin 668'i gözaltına alındı, 3 bin 529'u tutuklandı, 364'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1121'i ise firari yani aranıyor.

MAHREM İMAM AKADEMİSYENLER
FETÖ mahrem yapılanmasındaki imamların mesleği de ilginç. Örneğin Emniyet mahrem yapılanması içinde 4 bin 672 mahrem imamdan 4 bin 202'sinin gerçek mesleği de Milli Eğitim ya da FETÖ okullarında öğretmenlik. FETÖ tüm organizasyon yapısını, kullandığı kelimeleri eğitim alanından seçmiştir. Mesleği, kariyeri ne olursa olsun "Öğrenci" adını verdikleri örgüt üyesinden sorumlu kişi hangi işi yaparsa yapsın "Öğretmen" sıfatını kullanır.

FETÖ'nün mahrem imamları seçtiği bir başka meslek grubu, üniversitelerdeki akademisyenler.

Hatırlayacaksınız, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sivil ismi Adil Öksüz de bir kamu üniversitesinde doçent olarak görev yapıyordu.



MİT KIRDI, KOM İNCELİYOR
Yazımın içindeki tabloya baktığınızda mahrem imamlar içinde sivil sayısı son derece az. Mahrem imamların tamamına yakını kamu görevlisi.

Nitekim, "Garson" kod adlı FETÖ itirafçısının savcılğa verdiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından şifresi kırılan SD kart üzerinde KOM Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, bugüne kadar bilinmeyen ve halen kamuda çalışan çok sayıda mahrem imam tespit edildi.

FETÖ ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğinin işaretini ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Bakan Yerlikaya son 2 ayda 905 FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini, 1329 kişinin gözaltına alındığını, 212'sinin tutuklandığını, 261'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını hem FETÖ tehlikesi hem de mücadele bakımından ciddiye almak gerekir.




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