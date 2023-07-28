FETÖ en ’mahrem’inden vurulacak! Kripto haşhaşilerle mücadelede yeni safha... İpin ucu ’Garson’ yolun sonu dört duvar | Mesleklere göre ’mahrem’ ağ



16 YILLIK ARŞİV ÇIKTI

Milli İstihbarat Teşkilatı SD karttaki şifreleri çözerek verileri deşifre etmiş, SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık arşiv çıkmıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hem 15 Temmuz'un 7. yıl dönümü hem de geride bıraktığımız gün Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.





FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK KESİNTİSİZ OPERASYONLAR

Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde konuşan Erdoğan, "O geceyi bizzat yaşamasa dahi, FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin, FETÖ'ye müsamahakâr davranması mümkün değildir. Üstünden değil 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmacağız. FETÖ'yle mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mal olabileceğini hemen yanımızdaki 'Gazi Mekân'da görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için; hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.

FETÖ'CÜ 41 BİN POLİS İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Erdoğan, "FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor" şeklinde konuştu ve darbe girişiminden bu yana 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini söyledi.