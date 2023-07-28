FETÖ en ’mahrem’inden vurulacak! Kripto haşhaşilerle mücadelede yeni safha... İpin ucu ’Garson’ yolun sonu dört duvar | Mesleklere göre ’mahrem’ ağ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, 15 Temmuz
2016'da bir milletin diriliş destanını yazan 253 vatan evladının kanı yerde bırakılmıyor.
Geride bıraktığımız günlerde FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre olmuş, örgütün mahrem yapılanmasının sekretaryasında bulunan "Garson" kod adlı gizli tanık, bir cep telefonu ve 2 SD kart içerisinde, 55 bin dosya ve 320 bin kişilik veriyle FETÖ'nün gizli ağını ifşa etmişti.
16 YILLIK ARŞİV ÇIKTI
Milli İstihbarat Teşkilatı SD karttaki şifreleri çözerek verileri deşifre etmiş, SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık arşiv çıkmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hem 15 Temmuz'un 7. yıl dönümü hem de geride bıraktığımız gün Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK KESİNTİSİZ OPERASYONLAR
Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde konuşan Erdoğan, "O geceyi bizzat yaşamasa dahi, FETÖ'cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin, FETÖ'ye müsamahakâr davranması mümkün değildir. Üstünden değil 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmacağız. FETÖ'yle mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mal olabileceğini hemen yanımızdaki 'Gazi Mekân'da görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için; hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.
FETÖ'CÜ 41 BİN POLİS İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Erdoğan, "FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor" şeklinde konuştu ve darbe girişiminden bu yana 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini söyledi.
FETÖ İLE MÜCADELE YENİ AŞAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da FETÖ ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğinin işaret ederek son 2 ayda 905 FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini, 1329 kişinin gözaltına alındığını, 212'sinin tutuklandığını, 261'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
TSK, EMNİYET, YARGI, MİT...
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı, en gizli görevlerin yürütüldüğü mahrem yapılanmasını köşesine taşıdı.
Şener, örgüt dilinde mahrem alan, hususi alan ya da özel alan olarak adlandırılan yerleri şöyle sıraladı;
- TSK (Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları),
- Emniyet (EGM ve İl Emniyet Müdürlükleri),
- Yargı (Adalet Akademisi, Hâkimler/Savcılar, HSK),
- Milli İstihbarat Teşkilatı,
- Mülkiye (Valiler/Kaymakamlar),
- Bazı Özel Kurumlar (TİB/BTK, ÖSYM, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN)