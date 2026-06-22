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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılması olayında 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
  • Karaal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu.
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
  • Şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilerek ifadeleri alındı.

CHP'li İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaçırıldığı an (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Kaçırıldığı an (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı-3

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Video Oynatma İkonu İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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