Berat Albayrak’ın stratejisi küresel akım başlattı | Merkez bankalarında rota yerel altın kasaları

Jeopolitik risklerin bu eğilimi hızlandırdığını vurgulayan Dünya Altın Konseyi Merkez Bankaları Küresel Başkanı Shaokai Fan, " Merkez bankaları altına her koşulda erişim sağlamak istiyor. Depolama risklerini azaltmaya çalışıyorlar ." dedi.

YA TAŞIDILAR YA DA TAŞIMAK İSTİYORLAR

Türkiye’nin Berat Albayrak döneminde ABD, İsviçre ve İngiltere’den yaklaşık 350 ton altınını başarıyla yurda döndürmesi, küresel finans sisteminde yankı bulmaya devam ediyor.

Toplam altın rezervi 900 ton civarında bulunan Hindistan , bugüne kadar 300 ton altınını kendi kasalarına getirdi.

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ALMAN VE İTALYAN DA TAKİP EDECEK

Almanya ve İtalya siyasetinde ABD kasalarındaki altın rezervlerinin güvenliği tartışmaya açıldı, rezervlerin ülkeye getirilmesi çağrıları yapıldı.

Dünya Altın Konseyi verileri, Londra ve New York merkezli depolama sistemlerine güvenin azaldığını ortaya koyarken, Hindistan ve Fransa gibi dev ekonomiler Türkiye’nin izinden giderek tonlarca altınını kendi topraklarına taşıyor.

DOLARIN YERİNİ ALTIN ALACAK

Küresel dolarsızlaşma eğilimi de hız kesmeden sürüyor.

Dünya Altın Konseyi 2026 anket neticelerine göre her 10 merkez bankasından 9'u, gelecek 12 ay içinde küresel altın rezervlerinin artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Altın rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı yüzde 45 ile tarihi zirveye ulaştı.