Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal'dan Kasım Garipoğlu itirafı: İfadesi ortaya çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal'ın ifadesi ortaya çıktı. Önal, Kasım Garipoğlu'nun partilerine katıldığını doğrularken, hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddetti.
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- Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak emniyette ifade verdi.
- Önal ifadesinde, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin finansmanı şüphesiyle aranan Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ve yaklaşık 9 yıl önce düzenlediği partilere 1-2 kere gittiğini kabul etti.
- Şarkıcı, Kasım Garipoğlu'nu yaklaşık 7-8 yıldır görmediğini belirtti.
- Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve çevresinde bu tür alışkanlıklara sahip tanıdığı olmadığını savundu.
- Şarkıcı, son 5-6 yıldır sosyal ortamlardan uzak olduğunu ve gece kulüplerine, ev partilerine ya da tekne partilerine katılmadığını ifade etti.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Önal, ifadesinde uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin finansmanı şüphesiyle aranan Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ve yıllar önce düzenlediği partilere katıldığını kabul etti.
Şarkıcı, "Bana sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanıyorum. Ben bu şahsı yaklaşık 7-8 senedir görmüyorum. Bu şahsın düzenlemiş olduğu partilere yaklaşık 9 sene önce 1 ya da 2 kere gittim. Bu partilerde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı" dedi.
"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"
Hakkındaki suçlamaları reddeden Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını savundu.
İfadesinde, bulunduğu ortamlarda uyuşturucu kullanan kişilerin olmadığını belirten Önal, çevresinde de bu tür alışkanlıklara sahip herhangi bir tanıdığı bulunmadığını söyledi.
Son 5-6 yıldır sosyal ortamlardan uzak olduğunu kaydeden şarkıcı, bu süreçte gece kulüplerine, ev partilerine ya da tekne partilerine katılmadığını öne sürdü.
İDDİALARA "İFTİRA" YANITI
Soruşturma kapsamında isimleri gündeme gelen bazı kişilerin beyanlarına da değinen Önal, kendisi hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
"Bana sormuş olduğunuz: M. K. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsızdır. Bana sormuş olduğunuz: İ. A. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Bana sormuş olduğunuz: B. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır."
Müzik çalışmalarına devam ettiğini belirten Önal, evinde herhangi bir parti düzenlemediğini, ikametinde yasaklı madde bulunmadığını ve evine uyuşturucu kullanan kişilerin gelmediğini söyledi.