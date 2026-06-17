Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal'dan Kasım Garipoğlu itirafı: İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı, son 5-6 yıldır sosyal ortamlardan uzak olduğunu ve gece kulüplerine, ev partilerine ya da tekne partilerine katılmadığını ifade etti.

Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve çevresinde bu tür alışkanlıklara sahip tanıdığı olmadığını savundu.

Önal ifadesinde, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin finansmanı şüphesiyle aranan Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ve yaklaşık 9 yıl önce düzenlediği partilere 1-2 kere gittiğini kabul etti.

Şarkıcı, "Bana sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanıyorum. Ben bu şahsı yaklaşık 7-8 senedir görmüyorum. Bu şahsın düzenlemiş olduğu partilere yaklaşık 9 sene önce 1 ya da 2 kere gittim. Bu partilerde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı" dedi.

Önal, ifadesinde uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin finansmanı şüphesiyle aranan Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ve yıllar önce düzenlediği partilere katıldığını kabul etti.

Son 5-6 yıldır sosyal ortamlardan uzak olduğunu kaydeden şarkıcı, bu süreçte gece kulüplerine, ev partilerine ya da tekne partilerine katılmadığını öne sürdü.

İfadesinde, bulunduğu ortamlarda uyuşturucu kullanan kişilerin olmadığını belirten Önal, çevresinde de bu tür alışkanlıklara sahip herhangi bir tanıdığı bulunmadığını söyledi.

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Soruşturma kapsamında isimleri gündeme gelen bazı kişilerin beyanlarına da değinen Önal, kendisi hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"Bana sormuş olduğunuz: M. K. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsızdır. Bana sormuş olduğunuz: İ. A. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Bana sormuş olduğunuz: B. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır."

Müzik çalışmalarına devam ettiğini belirten Önal, evinde herhangi bir parti düzenlemediğini, ikametinde yasaklı madde bulunmadığını ve evine uyuşturucu kullanan kişilerin gelmediğini söyledi.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel