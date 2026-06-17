Başkan Erdoğan’dan diplomasi kabulü: 5 büyükelçi güven mektubu sundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Külliye'de diplomasi trafiği: 5 büyükelçiden güven mektubu!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde büyükelçiler, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a sundu.
Tören kapsamında büyükelçiler, beraberlerindeki heyet üyelerini de Başkan Erdoğan'a takdim etti. Güven mektuplarının sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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