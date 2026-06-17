CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan’dan diplomasi kabulü: 5 büyükelçi güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan diplomasi kabulü: 5 büyükelçi güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Külliye’de güven mektubu trafiği: 5 büyükelçi Erdoğan’ın huzurunda (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Külliye’de güven mektubu trafiği: 5 büyükelçi Erdoğan’ın huzurunda (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Video Oynatma İkonu Külliye'de diplomasi trafiği: 5 büyükelçiden güven mektubu!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde büyükelçiler, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a sundu.

Başkan Erdoğan’dan diplomasi kabulü: 5 büyükelçi güven mektubu sundu-3

Tören kapsamında büyükelçiler, beraberlerindeki heyet üyelerini de Başkan Erdoğan'a takdim etti. Güven mektuplarının sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
İtalya'dan Baykar ve Leonardo ortaklığına onay! Girişim LBA Systems adıyla kurulacak: Hükümet Altın Güç yetkisini kullandı
SONRAKİ HABER

İtalya'dan Baykar ve Leonardo ortaklığına onay!

 Berat Albayrak’ın stratejisi küresel akım başlattı | Merkez bankalarında rota yerel altın kasaları
ÖNCEKİ HABER

Berat Albayrak’ın öngörüsü tescillendi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler