Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı: İlk İhracat Afrika’ya
Türkiye’nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi DE 10000, ilk ihracat yolculuğuna çıkıyor. TÜRASAŞ tarafından Eskişehir’de üretilen ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yerli motorla donatılan lokomotif Tanzanya’ya gönderilecek. Böylece Türkiye, yalnızca kendi demiryolu araçlarını üreten değil, yüksek yerlilik oranına sahip teknolojilerini dünya pazarına ihraç eden ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirmiş olacak.
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- Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi DE 10000, Tanzanya'ya ihraç edilecek.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından Eskişehir'de üretilen lokomotifin ihracatını duyurdu.
- Lokomotif, TÜBİTAK ile TÜRASAŞ iş birliğinde geliştirilen 1000 beygir gücündeki yerli Özgün Motor ile üretildi.
- DE 10000, Tanzanya demiryolu filosunda manevra görevi yapacak.
- Özgün Motor'un fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait ve ilk kez yerli lokomotif platformunda kullanılıyor.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi DE 10000, dünya pazarına açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından Eskişehir'de üretilen lokomotifin Tanzanya'ya ihraç edileceğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, demiryollarında yerli ve milli araç kullanımını artırırken aynı zamanda bu ürünleri uluslararası pazarlara sunduklarını belirterek, "TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
İLK İHRACAT TANZANYA'YA
TÜRASAŞ tarafından geliştirilen DE 10000, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi olma özelliğini taşıyor. Lokomotif, ihracat kapsamında Tanzanya demiryolu filosunda görev yapacak.
Uraloğlu, "İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifimiz DE 10000 Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek. Bu ihracat, yerli ve milli demiryolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
TÜRASAŞ'IN BAŞARISI KITALARI AŞTI
Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticileri arasında yer alan TÜRASAŞ, geliştirdiği yerli araçlarla ihracat ağını genişletmeye devam ediyor.
Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonumuz sayesinde Türkiye kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştı" açıklaması yaptı.
YERLİ MOTORLA ÜRETİLDİ
Tanzanya'ya gönderilecek DE 10000'de, TÜBİTAK ile TÜRASAŞ iş birliğinde geliştirilen ve 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan "Özgün Motor" kullanıldı.
Uraloğlu, tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan motorun ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edileceğini belirterek, "Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı" değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen Özgün Motor'un, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıktığı belirtildi.