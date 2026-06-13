Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı: İlk İhracat Afrika’ya

YERLİ MOTORLA ÜRETİLDİ

Tanzanya'ya gönderilecek DE 10000'de, TÜBİTAK ile TÜRASAŞ iş birliğinde geliştirilen ve 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan "Özgün Motor" kullanıldı.

Uraloğlu, tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan motorun ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edileceğini belirterek, "Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen Özgün Motor'un, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıktığı belirtildi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel