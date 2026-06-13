Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı

BEŞ YILLIK SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

12 maddeden oluşan anlaşma, taraflardan birinin sona erdirme veya yenilememe yönünde bildirimde bulunmaması halinde beşer yıllık dönemler halinde otomatik olarak uzatılacak.

Anlaşma ayrıca doğal afet, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı gibi durumlarda taraflara uygulamayı kısmen ya da tamamen askıya alma hakkı tanıyor. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar ise diplomatik kanallar ve müzakereler yoluyla çözülecek.

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelere böylece bir ülke daha eklenmiş oldu.