Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport hamilleri, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla karşılıklı olarak vizeden muaf seyahat edebilecek.
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- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyeti anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
- İki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları her 180 günlük dönemde 90 günü aşmayan sürelerle karşılıklı olarak vize almadan seyahat edebilecek.
- Vize muafiyetinden yararlanacak pasaportların seyahat sırasında en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gerekiyor.
- Hac veya Umre amacıyla Suudi Arabistan'a gidecek Türk vatandaşları bu muafiyetten yararlanamayacak ve özel olarak düzenlenen vizeleri alacak.
- Anlaşma beşer yıllık dönemler halinde otomatik olarak uzatılacak ve taraflara doğal afet, ulusal güvenlik veya kamu sağlığı gibi durumlarda uygulamayı askıya alma hakkı tanıyor.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan anlaşma kapsamında, iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmayan sürelerle karşılıklı olarak diğer ülkeye giriş yapabilecek, transit geçebilecek, çıkış yapabilecek ve geçici olarak kalabilecek.
EN AZ 6 AYLIK GEÇERLİ PASAPORT ŞARTI ARANACAK
Anlaşmaya göre vize muafiyetinden yararlanacak pasaportların, seyahat sırasında en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gerekiyor. Taraf ülkelerin vatandaşları, uluslararası yolcu trafiğine açık sınır kapılarından giriş ve çıkış yapabilecek.
90 günü aşan ikametler için ise ilgili ülkenin mevzuatına uygun şekilde vize alınması zorunlu olacak. Çalışma, eğitim, araştırma ve aile birleşimi gibi amaçlarla yapılacak seyahatler de ulusal mevzuat hükümlerine tabi olacak.
HAC VE UMRE ZİYARETLERİ KAPSAM DIŞINDA
Anlaşmada, Hac veya Umre amacıyla Suudi Arabistan'a gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu muafiyetten yararlanamayacağı belirtildi. Bu kapsamda yapılacak ziyaretlerde özel olarak düzenlenen vizelerin alınması gerekecek.
BEŞ YILLIK SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK
12 maddeden oluşan anlaşma, taraflardan birinin sona erdirme veya yenilememe yönünde bildirimde bulunmaması halinde beşer yıllık dönemler halinde otomatik olarak uzatılacak.
Anlaşma ayrıca doğal afet, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı gibi durumlarda taraflara uygulamayı kısmen ya da tamamen askıya alma hakkı tanıyor. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar ise diplomatik kanallar ve müzakereler yoluyla çözülecek.
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelere böylece bir ülke daha eklenmiş oldu.
TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEĞİ ÜLKELER
Son yıllarda Schengen vizesi başvurularında yaşanan randevu ve ret sorunları nedeniyle Türk vatandaşları alternatif rotalara yönelirken, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da çok sayıda ülke vize talep etmeksizin Türk vatandaşlarını kabul ediyor.
Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Katar, Malezya, Tayland, Japonya, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerin bulunduğu listeye, imzalanan yeni anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan da diplomatik ve hususi pasaport hamilleri açısından dahil olmuş oldu.
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği diğer ülkeler ise şu şekilde:
Afrika Kıtası Ülkeleri
Botsvana
Esvatini
Fas
Güney Afrika
Kenya
Madagaskar
Mozambik
Sudan
Tunus
Zambiya
Asya Kıtası Ülkeleri
Bahreyn
Endonezya
Filipinler
Güney Kore
Hong Kong
İran
Japonya
Katar
Kazakistan
Kırgızistan
Kuveyt
Lübnan
Maldivler
Malezya
Moğolistan
Özbekistan
Singapur
Sri Lanka
Suriye
Tacikistan
Tayland
Tayvan
Ürdün
Avrupa Kıtası Ülkeleri
Arnavutluk
Azerbaycan
Belarus
Bosna-Hersek
Gürcistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Karadağ
Kosova
Kuzey Makedonya
Moldova
Sırbistan
Ukrayna
Amerika Kıtası Ülkeleri
Arjantin
Bahamalar
Barbados
Bolivya
Brezilya
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kolombiya
Kosta Rika
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Lucia
Saint Vincent-Grenadines
Şili
Trinidad-Tobago
Uruguay
Venezuela