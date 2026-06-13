CANLI YAYIN
Geri

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport hamilleri, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla karşılıklı olarak vizeden muaf seyahat edebilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyeti anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
  • İki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları her 180 günlük dönemde 90 günü aşmayan sürelerle karşılıklı olarak vize almadan seyahat edebilecek.
  • Vize muafiyetinden yararlanacak pasaportların seyahat sırasında en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gerekiyor.
  • Hac veya Umre amacıyla Suudi Arabistan'a gidecek Türk vatandaşları bu muafiyetten yararlanamayacak ve özel olarak düzenlenen vizeleri alacak.
  • Anlaşma beşer yıllık dönemler halinde otomatik olarak uzatılacak ve taraflara doğal afet, ulusal güvenlik veya kamu sağlığı gibi durumlarda uygulamayı askıya alma hakkı tanıyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan anlaşma kapsamında, iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmayan sürelerle karşılıklı olarak diğer ülkeye giriş yapabilecek, transit geçebilecek, çıkış yapabilecek ve geçici olarak kalabilecek.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EN AZ 6 AYLIK GEÇERLİ PASAPORT ŞARTI ARANACAK

Anlaşmaya göre vize muafiyetinden yararlanacak pasaportların, seyahat sırasında en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gerekiyor. Taraf ülkelerin vatandaşları, uluslararası yolcu trafiğine açık sınır kapılarından giriş ve çıkış yapabilecek.

90 günü aşan ikametler için ise ilgili ülkenin mevzuatına uygun şekilde vize alınması zorunlu olacak. Çalışma, eğitim, araştırma ve aile birleşimi gibi amaçlarla yapılacak seyahatler de ulusal mevzuat hükümlerine tabi olacak.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-3

HAC VE UMRE ZİYARETLERİ KAPSAM DIŞINDA

Anlaşmada, Hac veya Umre amacıyla Suudi Arabistan'a gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu muafiyetten yararlanamayacağı belirtildi. Bu kapsamda yapılacak ziyaretlerde özel olarak düzenlenen vizelerin alınması gerekecek.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-4

BEŞ YILLIK SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

12 maddeden oluşan anlaşma, taraflardan birinin sona erdirme veya yenilememe yönünde bildirimde bulunmaması halinde beşer yıllık dönemler halinde otomatik olarak uzatılacak.

Anlaşma ayrıca doğal afet, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı gibi durumlarda taraflara uygulamayı kısmen ya da tamamen askıya alma hakkı tanıyor. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar ise diplomatik kanallar ve müzakereler yoluyla çözülecek.

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelere böylece bir ülke daha eklenmiş oldu.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-5

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEĞİ ÜLKELER

Son yıllarda Schengen vizesi başvurularında yaşanan randevu ve ret sorunları nedeniyle Türk vatandaşları alternatif rotalara yönelirken, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da çok sayıda ülke vize talep etmeksizin Türk vatandaşlarını kabul ediyor.

Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Katar, Malezya, Tayland, Japonya, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerin bulunduğu listeye, imzalanan yeni anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan da diplomatik ve hususi pasaport hamilleri açısından dahil olmuş oldu.

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği diğer ülkeler ise şu şekilde:

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-6

Afrika Kıtası Ülkeleri

Botsvana
Esvatini
Fas
Güney Afrika
Kenya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-7

Madagaskar
Mozambik
Sudan
Tunus
Zambiya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-8

Asya Kıtası Ülkeleri

Bahreyn
Endonezya
Filipinler
Güney Kore

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-9

Hong Kong
İran
Japonya
Katar
Kazakistan

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-10

Kırgızistan
Kuveyt
Lübnan

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-11

Maldivler
Malezya
Moğolistan

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-12

Özbekistan
Singapur
Sri Lanka
Suriye

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-13

Tacikistan
Tayland
Tayvan
Ürdün

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-14

Avrupa Kıtası Ülkeleri

Arnavutluk
Azerbaycan
Belarus
Bosna-Hersek
Gürcistan

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Karadağ
Kosova
Kuzey Makedonya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-16

Moldova
Sırbistan
Ukrayna

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-17

Amerika Kıtası Ülkeleri

Arjantin
Bahamalar
Barbados
Bolivya
Brezilya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-18

Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
El Salvador

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-19

Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kolombiya
Kosta Rika

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-20

Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Lucia

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti dönemi başladı-21

Saint Vincent-Grenadines
Şili
Trinidad-Tobago
Uruguay
Venezuela

Takvim Kaynak Tercihleri
Ayasofya'da Bizans paçavrası açan Yunan provokatörlere tahliye | 2 ay yattılar
SONRAKİ HABER

Ayasofya'daki Yunan provokatörlere tahliye

 İnce’nin kurultay çıkışına Özel’den tartışmalı cevap | "Üstüme alınmadım git Kemal'e söyle"
ÖNCEKİ HABER

İnce Özel’e, Özel hepsine
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler