CHP'de 9 vekil ihraç istemiyle disiplinde: Rüşvet dosyaları kabarık!
"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, "Arınacağız" diyerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine karşı topyeküm tasfiye harekatı başlattı. Görevden uzaklaştırılan isimler arasında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat gibi isimler yer aldı. Bu isimlerin rüşvet, delege finans trafiği ile irade fesadı iddialarına karışan isimler olması dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK, 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Veli Ağbaba'nın eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
- Gökhan Günaydın'ın adı, kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te delegelere para dağıtıldığı yönündeki tanık ifadelerinde geçti.
- Özgür Karabat hakkında 2024 yerel seçimleri öncesinde 5 milyon liralık rüşvet verildiği iddiası bulunuyor.
- Burhanettin Bulut, Seyhan Belediyesi bağlantılı 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasıyla gündeme geldi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı yok hükmünde sayan "mutlak butlan" kararı, parti içinde topyeküm bir tasfiye savaşına dönüştü. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "Arınacağız arınacağız" diyerek Özel ve İmamoğlu cephesine karşı ilk hamlesini yaparak partideki iki başlılık tartışmalarının ardından 9 isim görevden uzaklaştırıldı.
İHRACI İSTENEN 9'LU
O isimler şu şekilde:
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
- Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
- İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın
- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
Adı geçen 9 isim ise aynı zamanda rüşvet iddialarının odağında yer alıyor. Sabah'tan Kerim Cengin'in haberine göre ihraç listesindeki isimlere ilişkin iddialar şu şekilde:
VELİ AĞBABA: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği ve bazı yazışmalarda 100 bin dolarlık para transferine ilişkin görüntülerin yer aldığı iddia edildi.
ALİ MAHİR BAŞARIR: Hakkında dosyaya giren HTS kayıtlarında, Böcek ile para teslim edildiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.
GÖKHAN GÜNAYDIN: Adı, kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığı yönündeki tanık ifadelerinde geçti.
ÖZGÜR KARABAT: Hakkında, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde 5 milyon liralık rüşvet verildiği iddiası yer aldı.
BURHANETTiN BULUT: Daha önce kamuoyuna yansıyan fezlekelerde yer alan ve Seyhan Belediyesi bağlantılı olduğu öne sürülen 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasıyla yeniden gündeme geldi.
Milletvekilleri Turan Taşkın, Umut Akdoğan'ın adı kurultay sürecindeki delege ve finans trafiğinin hukuk ayağında yer aldı. Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca'nın adı da kurultay sürecinde irade fesadı ve organizasyonel faaliyetlere ilişkin dosyada yer aldı.