CHP'de 9 vekil ihraç istemiyle disiplinde: Rüşvet dosyaları kabarık!

Veli Ağbaba'nın eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı yok hükmünde sayan "mutlak butlan" kararı, parti içinde topyeküm bir tasfiye savaşına dönüştü. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "Arınacağız arınacağız" diyerek Özel ve İmamoğlu cephesine karşı ilk hamlesini yaparak partideki iki başlılık tartışmalarının ardından 9 isim görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İHRACI İSTENEN 9'LU

O isimler şu şekilde:

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

Adı geçen 9 isim ise aynı zamanda rüşvet iddialarının odağında yer alıyor. Sabah'tan Kerim Cengin'in haberine göre ihraç listesindeki isimlere ilişkin iddialar şu şekilde:

VELİ AĞBABA: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği ve bazı yazışmalarda 100 bin dolarlık para transferine ilişkin görüntülerin yer aldığı iddia edildi.