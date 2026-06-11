Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay" çıkışı: Tedbir var tarih veremeyiz
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası tırmanan kurultay savaşında Kılıçdaroğlu cephesinden ihraç hamlesi geldi. Özgür Özel cephesi ise 28 Parti Meclisi üyesinin noter kanalıyla istifa ederek olağanüstü kurultay talep etti. Kılıçdaroğlu kanadı mahkeme tedbirini gerekçe göstererek kapıyı kapattı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz" ifadeleriyle hukuki engel nedeniyle tarih veremediklerini belirtirken, parti tabanının talepleri doğrultusunda en azından bir olağan kurultay takvim sürecinin başlatılacağını duyurdu.
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etti.
- Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i noter aracılığıyla istifa ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu.
- İhraç edilen 9 milletvekili arasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba gibi isimler bulunuyor.
- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kesinleşmemiş yargı kararı nedeniyle net bir kurultay tarihi veremediklerini açıkladı.
- Kılıçdaroğlu cephesi, mahkeme tedbiri olduğu için kurultay yapılamayacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası patlak veren savaş hız kesmeden sürüyor.
İHRAÇ HAMLESİNE İSTİFA HAMLESİ
Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın 9 milletvekili için kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken, Özel cephesi karşı hamle yaptı.
İhraç edilen 9 isim:
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
- Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
- İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın
- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i bugün noter aracılığıyla istifa ederek tüzük gereği PM'yi 40 kişinin altına düşürdü ve 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi talep etti.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN KURULTAY ÇIKIŞI
Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme tedbiri olduğu için kurultay yapılamayacağını açıkladı.
"OLAĞAN KURULTAY İÇİN TAKVİM SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"
CHP Parti Meclisi (PM), 28 üyesinin istifası sebebiyle kalan 28 üye ile toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplantı 13.10'da başladı.
Toplantının ardından konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı kesinleşmemiş bir yargı kararı olduğu için kurultaya yönelik tarih veremediklerini belirterek parti tabanının talepleri doğrultusunda en azından bir olağan kurultay takvim sürecinin başlatılacağını duyurdu.
Sarı şu ifadeleri kullandı:
"Kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz. Bu hukuki olarak mümkün değil.
Ancak biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere, arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak, parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan kurultay takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız."