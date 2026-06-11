Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay" çıkışı: Tedbir var tarih veremeyiz

Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Kesinleşmemiş bir yargı kararı var. Bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz. Bu hukuki olarak mümkün değil.

Ancak biz partiyi kurultaysız bırakmamak üzere, arkadaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak, parti tabanımızın da taleplerini göz önünde bulundurarak en azından bir olağan kurultay takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız."

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel