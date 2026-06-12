Delege pazarlıklarına çıt çıkarmayanlar sanata sansür uyguladı: CHP'de 'şarkı yasağı' krizi!

CHP'de Onur Akın ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılar, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin eserlerini kullanmasına izin vermediklerini açıkladı.

CHP'de parti içi gerilim devam ederken krizin faturası bu sefer de sanata kesildi. Onur Akın, Zülfü Livaneli gibi isimler 'butlanla gelen' CHP yönetiminin eserlerini kullanmasına izin vermediklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik ortaya konan bu tavır birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Kendini solcu ve toplumcu olarak konumlandıran bu isimlerin, 'şarkı yasağı' tavrı aslında tam da halkçılık idealiyle büyük bir çelişki içinde.

Üretimin halktan yana olması gerektiğini savunanlar şimdi çıkmış 'Şarkımı kullanma' diyor. Bir beste stüdyodan çıkıp kitlelerce hep bir ağızdan söylenmeye başladığında sanatçının mülkü olmaktan çıkar, halka ait olur.