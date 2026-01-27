Halil Tolga Ayvazoğlu'ndan olay Ali Mahir Başarır iddiası: Muhittin Böcek adaylığı için 10 milyon lira verdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili bomba bir iddia yer aldı. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak’la suçlanan şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu'nun iddianamede yer alan ifadesine göre görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek belediye başkan adaylığı sürecinde destek aldığı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a 10 milyon lira verdi.
Cumhuriyet Halk Partili isimlerin merkezinde yer aldığı yolsuzluk ağına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor...
ANTALYA BELEDİYESİ İÇİN 700 SAYFALIK İDDİANAME
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 41 şüpheli hakkında düzenlenen 702 sayfalık iddianamede; icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Savcılık, Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
MASAK raporları, banka kayıtları, HTS analizleri, tanık beyanları ve dijital materyallerin delil olarak yer aldığı iddianamede, belediye ile iş yapan kişi ve şirketlerden yapılan yüksek tutarlı para transferlerinin dikkat çektiği belirtildi. Mali incelemelerde bu transferlerin kira, bağış ve altın bozdurma gibi açıklamalarla gizlenmeye çalışıldığı, bazı ödemelerin ardından belediyedeki hak ediş ve iskan işlemlerinin sonuçlandırıldığına dair zaman uyumlu para hareketleri tespit edildiği vurgulandı.
OLAY ALİ MAHİR BAŞARIR İDDİASI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu ifadesinde, Muhittin Böcek'in, Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, kendisinden daire talebinde bulunduğunu söyledi.
702 sayfalık iddianamede, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak'la suçlanan şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu'nun 10 Aralık 2025 tarihli ek ifadesine de yer verildi.
Ayvazoğlu ifadesinde; Muhittin Böcek'in kendisine, belediye başkan adaylığı sürecinde Ali Mahir Başarır ile görüştüğünü, adaylık için destek verdiğini, bu nedenle Başarır'a bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek, bir daire talep ettiğini anlattı.
'NAKİT PARAYI ELDEN BAŞARIR'A VERDİĞİNİ SÖYLEDİ'
Ayvazoğlu ifadesinde şunları söyledi:
"Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı. Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi. Bu paranın kaynağını bilmiyorum. Ben bu daire satışını yapmayınca başka bir kişiden daire alıp, Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti. Bu daireyi kimden aldığını, kimin adına tescil edildiği ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ancak kendisinin söyleminden dolayı aldığını biliyorum"
İddianamede; Ayvazoğlu'nun beyanı üzerine yapılan sorgulamada, Ali Mahir Başarır adına Antalya'da aktif/pasif tapu kaydı bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.