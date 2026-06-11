Özel ekibinin B planı devrede | CHP'yi parçalamak için son tarih 20 Temmuz
Delege borsası iddialarının yargı tarafından onanmasıyla liderliği düşen Özgür Özel’in CHP’yi bölme planı hazırlandı. Ekrem İmamoğlu’nun ajandasıyla hareket ettiği belirtilen Özel’in Parti Meclisi üzerinde baskı kurarak olağanüstü kurultay talep ederek, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirlediği kaydedildi. Yargıtay sürecinden lehlerine karar çıkmaması halinde Özel’e sadık milletvekilleri ve belediye başkanlarının topluca istifa ederek CHP’yi bölecek yeni partiye katılacağı bildirildi. CHP’nin resmen parçalanmasının hedeflendiği takvimi fonlu medya manşetlerden ilan etti. Öte yandan bugün Özel ile Kılıçdaroğlu destekçileri mutlak butlan kararından sonra ilk kez Parti Meclisi toplantısında bir araya gelerek yüz yüze kozlarını paylaşacaklar.
Hızlı Özet Göster
- İstinaf Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı CHP'de Özgür Özel'in liderliğini hukuken düşürdü.
- Özgür Özel cephesi, Parti Meclisi toplantısında 'acil kurultay' talebini gündeme getirecek ve 111 milletvekilinin kurultay için imza verdiğini hatırlatacak.
- Özel yanlıları, kurultay için toplanan imzaları Genel Merkez'e sunacak ve kabul edilmezse Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açacak.
- Parti Meclisi toplantısında olağan kurultay takviminin başlatılması zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor ve süreç 6-7 ay sürebilecek.
- Özel'i destekleyen milletvekilleri, eğer tedbir kararı kalkmazsa partiden istifa ederek yeni bir parti kurma planı yapıyor.
CHP 38. Kurultay'a gölge düşüren delege satın alma skandalının yargıdan dönmesiyle tarihinin en büyük bölünme tehlikelerinden biriyle yüzleşiyor.
İstinaf mahkemesinin şikayetleri haklı bularak verdiği mutlak butlan kararı Özgür Özel'in liderliğini hukuken düşürdü.
Köşeye sıkışan Özel ve cephesi partiyi parçalamaya yönelik takvimini belirledi. Özel ekibinin yol haritası netleşirken bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısında Özel cephesinin "acil kurultay" talebini gündeme getireceği öğrenildi.
Toplantıda 111 milletvekilinin kurultay için imza verdiği hatırlatılacak. Özel yanlılarına yönelik disiplin sürecinin gündeme gelecek.
KEMAL GİTSİN KAYYUM GELSİN
Pazartesi günü Özel ekibinin kurultay için delegelerden topladığı 1000'e yakın imza Genel Merkez'e sunulacak.
Başvuru kabul edilmezse Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacağı bildirildi.
Mahkemenin 15 gün içinde karar verebileceği, başvuruyu kabul etmesi durumunda kurultay için çağrı heyetinin gündeme geleceği saptandı.
Bu hamle ile birlikte Özgür Özel cephesi CHP'ye resmen kayyum atanmasını istemiş olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'na "kayyum" diyerek algı oluşturan Özel cephesinin CHP'ye resmi olarak kayyum atanması hamlesi yapması algıları çökertecek.
OLAĞAN KURULTAY 7 AYI BULABİLİR
Parti Meclisi toplantısında olağan kurultay takviminin başlatılması zayıf ihtimal değerlendiriliyor.
Kararın alınması halinde mahalle, ilçe ve illerden başlayacak sürecin 6-7 aya yayılabileceği belirtildi.
Parti Meclisi oylamasında tedbirli disipline sevk edilenler oy kullanamayacak.
Bu durumun dengeleri etkileyeceği, Özel yanlılarının mecliste çoğunlukta olduğu iddia edildi.
CHP'Yİ BÖLMEK İÇİN 20 TEMMUZ'U BEKLEYECEKLER
Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan dosyası itirazlar nedeniyle İstinaf Mahkemesi'nde bekliyor.
Dosyanın Yargıtay'a gitmesi sonrası 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak adli tatile kadar karar çıkabileceği, aksi takdirde sürecin 1 Eylül 2026 sonrasına kalacağı aktarıldı.
Tedbir kararının kaldırılması yönünde başvuru yapılacağı, tedbir kalkarsa Özel yönetiminin partiye geri döneceği bildirildi.
Sözcü gazetesinin haberine göre, kararın kalkmaması durumunda partide kalmak için bütün yollar tükenecek.
Özel'i destekleyen milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanlarının partiden istifa ederek kurulacak yeni partiye geçecek ve böylece partiyi bölme girişimi tamamlanacak.
BUTLANDAN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE BAKACAKLAR
Özgür Özel'e yakın 9 isim, üyelikleri askıya alınmak üzere dün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
CHP'de bugün Parti Meclisi toplanacak.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler PM'de ilk defa bir araya gelecek.