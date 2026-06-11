Özel ekibinin B planı devrede | CHP'yi parçalamak için son tarih 20 Temmuz

Bu durumun dengeleri etkileyeceği, Özel yanlılarının mecliste çoğunlukta olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, kararın kalkmaması durumunda partide kalmak için bütün yollar tükenecek.

Özel'i destekleyen milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanlarının partiden istifa ederek kurulacak yeni partiye geçecek ve böylece partiyi bölme girişimi tamamlanacak.

Kadük lider Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi parçalamaya yönelik yol haritası netleşti.

BUTLANDAN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE BAKACAKLAR

Özgür Özel'e yakın 9 isim, üyelikleri askıya alınmak üzere dün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

CHP'de bugün Parti Meclisi toplanacak.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler PM'de ilk defa bir araya gelecek.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel