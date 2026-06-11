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CHP'deki "grup" krizine son nokta! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM taraf olamaz, kendi aralarında çözmeliler"

CHP'de salı günleri icra edilen grup toplantıları ise iki haftadır bir düello arenasına dönmüş durumda. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "talimatım dışında hareket edilmeyecek" uyarısına rağmen iki haftadır grubu topluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tartışmalara son noktayı koydu. Kurtulmuş, "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz" dedi. CHP sorunu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.

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CHP'deki "grup" krizine son nokta! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM taraf olamaz, kendi aralarında çözmeliler"
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  • CHP'de iki haftadır grup toplantısı krizi yaşanıyor.
  • Özgür Özel, Genel Merkez'in onayı olmadan Meclis'te grup toplantısı düzenledi.
  • Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis önündeki kavga nedeniyle toplantısını Genel Merkez'e taşıdı.
  • Özgür Özel, Meclis grubunda CHP'den ayrılış sinyali verdi ve bazı vekiller disipline sevk edildi.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin sorununu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası iki haftadır "grup toplantısı" krizi yaşanıyor.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'teki grup salonunda Genel Merkez'in onayı dışında grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatte aynı salonda toplantı düzenleyecekti ancak Meclis önünde partililerin birbirine girmesiyle beraber ortaya çıkan tablo sonrası Genel Merkez'de toplantı yapma kararı aldı.

CHP'nin salı günkü grup toplantısında Meclis önünde kavga çıktı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)CHP'nin salı günkü grup toplantısında Meclis önünde kavga çıktı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

MECLİS ÖNÜNDE KAVGA

Meclis önündeki kavgada Özgür Özel destekçileri Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. "Hain Kemal" sloganlarına destek veren Özgür Özel "Öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum" dedi.

CHP'deki "grup" krizine son nokta! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM taraf olamaz, kendi aralarında çözmeliler"-2

Özel daha sonra Meclis grubunda "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" diyerek CHP'den mutlak ayrılışın işaret fişeğini attı.

Korsan grup toplantıları sonrası MYK'yı toplayan "Hesap sormazsam namerdim" dedi. Daha sonra aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li vekil kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'deki "grup" krizine son nokta! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM taraf olamaz, kendi aralarında çözmeliler"-3

CHP SORUNU KENDİ İÇİNDE ÇÖZMELİ

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup toplantısı gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz" dedi. CHP sorunu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.



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