CHP'deki "grup" krizine son nokta! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM taraf olamaz, kendi aralarında çözmeliler"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'de iki haftadır grup toplantısı krizi yaşanıyor.

Özgür Özel, Genel Merkez'in onayı olmadan Meclis'te grup toplantısı düzenledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis önündeki kavga nedeniyle toplantısını Genel Merkez'e taşıdı.

Özgür Özel, Meclis grubunda CHP'den ayrılış sinyali verdi ve bazı vekiller disipline sevk edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin sorununu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.

CHP'de "mutlak butlan" sonrası iki haftadır "grup toplantısı" krizi yaşanıyor.



Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'teki grup salonunda Genel Merkez'in onayı dışında grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatte aynı salonda toplantı düzenleyecekti ancak Meclis önünde partililerin birbirine girmesiyle beraber ortaya çıkan tablo sonrası Genel Merkez'de toplantı yapma kararı aldı.