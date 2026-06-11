CHP'deki "grup" krizine son nokta! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "TBMM taraf olamaz, kendi aralarında çözmeliler"
CHP'de salı günleri icra edilen grup toplantıları ise iki haftadır bir düello arenasına dönmüş durumda. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "talimatım dışında hareket edilmeyecek" uyarısına rağmen iki haftadır grubu topluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tartışmalara son noktayı koydu. Kurtulmuş, "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz" dedi. CHP sorunu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.
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- CHP'de iki haftadır grup toplantısı krizi yaşanıyor.
- Özgür Özel, Genel Merkez'in onayı olmadan Meclis'te grup toplantısı düzenledi.
- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis önündeki kavga nedeniyle toplantısını Genel Merkez'e taşıdı.
- Özgür Özel, Meclis grubunda CHP'den ayrılış sinyali verdi ve bazı vekiller disipline sevk edildi.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin sorununu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'teki grup salonunda Genel Merkez'in onayı dışında grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatte aynı salonda toplantı düzenleyecekti ancak Meclis önünde partililerin birbirine girmesiyle beraber ortaya çıkan tablo sonrası Genel Merkez'de toplantı yapma kararı aldı.
MECLİS ÖNÜNDE KAVGA
Meclis önündeki kavgada Özgür Özel destekçileri Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. "Hain Kemal" sloganlarına destek veren Özgür Özel "Öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum" dedi.
Özel daha sonra Meclis grubunda "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" diyerek CHP'den mutlak ayrılışın işaret fişeğini attı.
Korsan grup toplantıları sonrası MYK'yı toplayan "Hesap sormazsam namerdim" dedi. Daha sonra aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li vekil kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup toplantısı gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP SORUNU KENDİ İÇİNDE ÇÖZMELİ
Kurtulmuş "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz" dedi. CHP sorunu kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti.
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