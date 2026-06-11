Meclis’ten tarım arazilerine kalkan... Hobi bahçelerine geçit yok | 80 bin orman tapusu sahibine müjde | Alkol reklamlarına neşter

TBMM, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinin parçalanmasını ve hobi bahçesi adı altında talanını engelleyen düzenlemeler kabul etti.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin arazi edinimi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı ve tarım dışı konut kooperatiflerinin tarım arazisi satın alması yasaklandı.

Kaçak yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanması engellendi ve altyapı kurumlarına ihlal durumunda idari para cezası getirildi.

Orman sınırları içindeki yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın mülkiyet sorunu çözüldü ve bazı tapuların hak sahiplerine iadesi kararlaştırıldı.