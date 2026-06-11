Meclis’ten tarım arazilerine kalkan... Hobi bahçelerine geçit yok | 80 bin orman tapusu sahibine müjde | Alkol reklamlarına neşter
Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 4 yeni maddeyle tarım arazileri, orman mülkiyetleri, alkol reklamcılığında köklü değişiklikler hayata geçirildi. Hobi bahçesi adı altında tarım topraklarının parçalanmasını durduracak adımlar atıldı. Kaçak yapılaşmaya karşı altyapı ambargosu getirilirken, orman sınırlarında kalan 80 bin taşınmazın tapu belirsizliği bedelsiz şekilde tamamen ortadan kaldırıldı. Gençleri koruma vizyonu doğrultusunda alkol firmalarının amblem, logolarıyla herhangi bir etkinliğe destek vermesi yasaklandı.
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- TBMM, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinin parçalanmasını ve hobi bahçesi adı altında talanını engelleyen düzenlemeler kabul etti.
- Tarımsal amaçlı kooperatiflerin arazi edinimi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı ve tarım dışı konut kooperatiflerinin tarım arazisi satın alması yasaklandı.
- Kaçak yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanması engellendi ve altyapı kurumlarına ihlal durumunda idari para cezası getirildi.
- Orman sınırları içindeki yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın mülkiyet sorunu çözüldü ve bazı tapuların hak sahiplerine iadesi kararlaştırıldı.
- Alkollü içecek üreticilerinin etkinliklere sponsor olması ve gizli reklamları yasaklanarak toplum sağlığı ve gençlerin korunması hedeflendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, tarım topraklarının geleceğini güvence altına alan kararlara imza attı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında hazırlanan paketin 4 maddesi onaylanarak kanunlaştı.
Alınan kararlarla tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında talan edilmesi engellenirken, orman köylüsünün yıllardır beklediği tapu düğümü çözüldü.
HOBİ BAHÇESİ KILIFINA BAKANLIK FRENİ
Yeni düzenleme, tarım arazilerinin parçalanmasına karşı katı kurallar getirdi.
Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin arazi edinimi doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlandı.
Küçük parsellerin hobi bahçesi, bağ evi, dinlenme alanına dönüştürülmesi engellendi.
Tarım dışı amaçla kurulan konut, yapı kooperatiflerinin tarım arazisi satın alması tamamen yasaklandı.
KAÇAK YAPIYA ALTYAPI AMBARGOSU
İzinsiz inşa edilen yapılar için caydırıcı yaptırımlar belirlendi.
Kaçak yapılara elektrik, su, doğal gaz bağlanması yasaklandı.
Yasağı delen altyapı kurumlarına her abone için idari para cezası kesileceği duyuruldu.
80 BİN ORMAN TAPUSUNDA MÜLKİYET ÇÖZÜMÜ
Orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın mülkiyet krizi ortadan kaldırıldı.
Şartları taşıyan taşınmazların tapuları hiçbir bedel alınmadan geçerli sayıldı.
Geçmişte iptal edilen tapuların belirli şartlar altında hak sahiplerine iade edileceği aktarıldı.
ALKOL SPONSORLUĞUNA KESİN YASAK
Kanun teklifi, toplum sağlığı, gençlerin korunması amacıyla alkol reklamcılığına yönelik kısıtlamaların kapsamını genişletti.
Gizli reklamlara geçit verilmeyeceği vurgulandı.
Alkollü içecek üreticilerinin amblem, logo kullanarak etkinliklere destek vermesi, sponsor olması yasaklandı.