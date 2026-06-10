CHP'de 9 vekil YDK yolunda: Batum emsali Özel cephesini sıkıştırdı

Bu tespit, bugünkü 9 milletvekili tartışmasının en kritik başlığı haline geldi. Çünkü Özel cephesi, Batum kararındaki bu gerekçeye dayanarak Parti Meclisi kararı olmadan milletvekillerinin YDK'ya sevk edilemeyeceğini savunuyor.

Kararda, ivedi durumlarda MYK'ya bir üyeyi disiplin kuruluna sevk etme yetkisi tanıyan hükmün normal parti üyeleri için uygulanabileceği, ancak TBMM üyeleri hakkında uygulanamayacağı belirtildi.

Mahkeme gerekçesinde, CHP Tüzüğü'nün 68/C ve 68/E maddelerinin TBMM üyeleri dışındaki normal parti üyelerine yönelik disiplin işlemleriyle ilgili olduğu vurgulandı.

YDK'NIN YETKİSİNİ AŞTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme, CHP Grup İç Yönetmeliği yönünden de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Grup çalışmaları ve grup disipliniyle ilgili düzenlemede verilebilecek disiplin cezasının ancak gruptan kesin çıkarma olabileceği belirtildi.

Gruptan kesin çıkarmanın ise parti üyeliğinden çıkarma anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Mahkeme, disiplin kuruluna sevk işleminde parti tüzüğündeki özel düzenlemelere görev ve yetki yönünden aykırılık bulunduğunu değerlendirdi. Ayrıca TBMM Grup İç Yönetmeliği'ne göre sevk uygun kabul edilse bile, YDK'nın yönetmelikte yer almayan bir ceza vererek görev ve yetkisini aştığı kanaatine varıldı.

Bu gerekçelerle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 10 Aralık 2014 tarihli kesin çıkarma cezası iptal edildi.