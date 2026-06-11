CHP'li İZBB'de toplu sözleşme çıkmazı! İşçiler sokakta | Sendikadan geri sayım
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZSU'da çalışan yaklaşık 3 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşverenin yüzde 16,30'luk zam teklifini yetersiz bulan Belediye İş Sendikası, ücret artışı ve sosyal haklar konusunda uzlaşma çıkmaması üzerine sürecin Yüksek Hakem Kurulu'na taşındığını açıkladı. Sendika, ödenmeyen alacaklar ve taleplerin karşılanmamasına tepki göstermek amacıyla 15 Haziran'da basın açıklaması yapma kararı aldı.
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- CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZSU'da yaklaşık 3 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı ve Yüksek Hakem Kurulu'na gönderildi.
- Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube ile işveren Sodem Sen arasında ücret ve sosyal haklar konusunda uzlaşma sağlanamadı.
- İşveren yüzde 16,30 oranında zam teklif ederken, sendika birinci yıl için yıllık TÜFE'ye 11 puan refah payı eklenmesini talep etti.
- Sendika 15 Haziran Pazartesi saat 11.00'de sendika binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.
- Sendika ikinci yıl için yıllık enflasyona 10 puan refah payı ve 1 Eylül 2027'de altı aylık enflasyon oranında ücret artışı talep etti.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZSU'da örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandı.
SENDİKA SOKAĞA İNECEK
Durum böyle olunca yaklaşık 3 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'na gönderildi. Yaşananlara tepki gösteren sendika sokağa inme kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada 15 Haziran'da basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
İŞÇİNİN HAKKI VERİLEMDİ
Sabah'tan Ercan Gürtaner'in haberine göre, sendikadan yapılan açıklamada bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde 82 maddelik taslakta bazı idari başlıklarda ilerleme sağlanmasına rağmen, ücret ve sosyal haklar konusunda uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
SENDİKA: "İŞVERENİN TEKLİFİ YETERSİZ"
İşverenin yüzde 16,30 oranındaki zam teklifinde ısrarcı olduğu, sendikanın ise bu oranı yetersiz bularak kabul etmediği belirtildi. Taraflar önceki gün bir araya gelse de sonuç alınamadı ve süreç Yüksek Hakem Kurulu'na devredildi.
15 HAZİRAN'DA AÇIKLAMA YAPILACAK
Sendika tarafından işçilere gönderilen mesajda, ödenmeyen alacaklar, toplu sözleşme sürecindeki tıkanma ve taleplerin karşılanmaması gerekçe gösterilerek 15 Haziran Pazartesi saat 11.00'de sendika binası önünde basın açıklaması yapılacağı bildirildi.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika, birinci yıl için 1 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere, 1 Mart 2025-27 Şubat 2026 döneminde gerçekleşen yıllık TÜFE oranına 11 puan refah payı eklenerek ücret artışı yapılmasını talep etti. Ayrıca belirlenecek zam oranlarının tüm parasal ve sosyal haklara da aynı şekilde yansıtılmasını istedi.
İKİNCİ YIL İÇİN DE REFAH PAYI İSTENDİ
Sendika, sözleşmenin ikinci yılında ise 1 Mart 2027 tarihinden itibaren yıllık enflasyona ilave 10 puan refah payı uygulanmasını talep etti. Bunun yanı sıra 1 Eylül 2027 itibarıyla altı aylık enflasyon oranında ücret artışı yapılması da talepler arasında yer aldı.
İŞVERENİN TEKLİFİ YÜZDE 16,30
İşveren tarafı ise ücretler için yüzde 16,30 oranında maaş artışı önerdi. Taraflar arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine süreç Yüksek Hakem Kurulu'na taşındı.
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