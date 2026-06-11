Sendika ikinci yıl için yıllık enflasyona 10 puan refah payı ve 1 Eylül 2027'de altı aylık enflasyon oranında ücret artışı talep etti.

İşveren yüzde 16,30 oranında zam teklif ederken, sendika birinci yıl için yıllık TÜFE'ye 11 puan refah payı eklenmesini talep etti.

Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube ile işveren Sodem Sen arasında ücret ve sosyal haklar konusunda uzlaşma sağlanamadı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZSU'da yaklaşık 3 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı ve Yüksek Hakem Kurulu'na gönderildi.

Durum böyle olunca yaklaşık 3 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'na gönderildi. Yaşananlara tepki gösteren sendika sokağa inme kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada 15 Haziran'da basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZSU'da örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Sendika 15 Haziran'da açıklama gerçekleştirecek. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İŞÇİNİN HAKKI VERİLEMDİ

Sabah'tan Ercan Gürtaner'in haberine göre, sendikadan yapılan açıklamada bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde 82 maddelik taslakta bazı idari başlıklarda ilerleme sağlanmasına rağmen, ücret ve sosyal haklar konusunda uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

SENDİKA: "İŞVERENİN TEKLİFİ YETERSİZ"

İşverenin yüzde 16,30 oranındaki zam teklifinde ısrarcı olduğu, sendikanın ise bu oranı yetersiz bularak kabul etmediği belirtildi. Taraflar önceki gün bir araya gelse de sonuç alınamadı ve süreç Yüksek Hakem Kurulu'na devredildi.