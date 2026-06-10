CHP'li Buca Belediyesi'ndeki rüşvet, sahte ruhsat ve 'bankamatik sevgili' iddialarıyla başlayan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklandı.Dosya kapsamında yeni deliller ve Whatsapp yazışmaları gün yüzüne çıktı.Hakkında birden fazla suçlama bulunan eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın belediyede resmi bir görevi ya da unvanı bulunmamasına rağmen Buca Belediyesi ana hizmet binası içerisinde kendisine ait özel bir odası olduğu ileri sürüldü.

Kaya'nın bu odayı kullanarak rüşvet ve usulsüzlük iddialarının odağındaki süreçleri yönettiği, ayrıca parti içi seçimlerde delege desteği sağlamak amacıyla delege yakınlarını belediyede ve iştirak şirketlerinde işe aldırdığı suçlamaları dosyada yer aldı.

BELEDİYE KASASINDAN HİLTON'DA SEFAYA



SABAH'ta yer alan habere göre; Çağdaş Kaya'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki CHP Genel Merkezinde düzenlediği bayramlaşma törenine Bucamar'a ait araçla gittiği ve aracın tüm yakıt giderlerinin de belediye şirketi Bucamar tarafından karşılandığı iddia edildi.

Kaya'nın, beraberindeki 3 kişiyle birlikte Ankara Hilton Oteli'nde konakladığı, otel yerinin Bucamar tarafından bizzat ayırtıldığı ve konaklama faturasının yine Bucamar bütçesinden ödendiği yazışma dökümleriyle dosyaya girdi.



'HİLTON'DAN AŞAĞISI KURTARMAZ ZATEN'



İncelenen dijital materyallerde ele geçirilen WhatsApp yazışmalarında ise Kaya için, 'Hilton'dan aşağısı kurtarmaz zaten' mesajları yer aldı. Gizlilik kararı altında yürütülen soruşturmada savcılık, elde edilen yazışmalar doğrultusunda harekete geçti.



Ankara Hilton Oteli ile resmi yazışmalar yapılarak, söz konusu tarihlerde Çağdaş Kaya ve beraberindeki 3 kişinin otelde konaklayıp konaklamadığı, konaklama gerçekleştiyse kesilen faturanın hangi şirket veya şahıs tarafından ödendiği, belediye iştiraki BUCAMAR'a fatura edilip edilmediği araştırılıyor.



Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıklar rüşvet düzenini açık etti.



"CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI RÜŞVET ALDI"

Beyanlara göre, Çağdaş Kaya, Buca'da bulunan hasarlı bir binanın yıkılıp tekrar yapılmasına ilişkin rüşvet aldı. Görkem Duman zamanında suç faaliyetleri Çağdaş Kaya liderliğinde devam ediyordu. Gizli tanıklar Kaya'nın Buca Belediyesi ile ilgili haber yapanlara darp ve cebir ve baskı uyguladığını da söyledi.