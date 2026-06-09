CHP'li Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: 3 yıl boyunca para istenmiş!

Söz konusu konuşmalar ve dekontlar Whatsapp konuşmalarında tespit edilirken, Ördek'in belediyeye vermiş olduğu dilekçeleri rüşvet karşılığında Faruk Korkmaz aracılığıyla takip ettirip hızlandırmasını istediği belirlendi.

Gizli bir tanık ifadesinde ise Hakan Ördek'in Kozağaç mevkiinde yaptığı projede kitle aşımı ve daire artışı yaptığı ve bunun karşılığında Hakediş ve Yapı Kullanma biriminde görevli Oğuzhan Aksoy'a 500 bin lira rüşvet verdiği ifade edildi.