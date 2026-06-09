CHP'li Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: 3 yıl boyunca para istenmiş!
CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kurulan rüşvet çarkına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Belediye çalışanlarının, bir inşaat firması sahibinden 3 yıl boyunca maaş gibi rüşvet aldığı belirlendi
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Başkan Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil 42 şüpheli tutuklandı.
- Örgün İnşaat sahibi Hakan Ördek'in 2023'ten 2026'ya kadar belediye büro işçisi Faruk Korkmaz'a rüşvet karşılığında dilekçelerini takip ettirip hızlandırması için para verdiği tespit edildi.
- Gizli tanık ifadesinde Hakan Ördek'in Kozağaç mevkiindeki projesinde kitle aşımı ve daire artışı karşılığında Hakediş ve Yapı Kullanma biriminde görevli Oğuzhan Aksoy'a 500 bin lira rüşvet verdiği belirtildi.
- 13 yarış atı sahibi belediye memuru Bahadır Yılmaz'ın Hakan Ördek'ten Kozağaç projesinin oturma ruhsatına onay vermek için 1 milyon lira rüşvet istediği ortaya çıktı.
- Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı. Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar da ortaya çıktı.
3 YIL BOYUNCA PARA AKIŞI
Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde Örgün İnşaat sahibi Hakan Ördek'in telefonunda 'Faruk Belediye' olarak kayıtlı olan Buca Belediyesi'nde büro işçisi olarak çalışan ve tutuklanan Faruk Korkmaz'ın 2023'ten 27 Mayıs 2026 tarihine kadar çeşitli tarihlerde Ördek'ten para istediği ve aldığı ortaya çıktı.
Söz konusu konuşmalar ve dekontlar Whatsapp konuşmalarında tespit edilirken, Ördek'in belediyeye vermiş olduğu dilekçeleri rüşvet karşılığında Faruk Korkmaz aracılığıyla takip ettirip hızlandırmasını istediği belirlendi.
Gizli bir tanık ifadesinde ise Hakan Ördek'in Kozağaç mevkiinde yaptığı projede kitle aşımı ve daire artışı yaptığı ve bunun karşılığında Hakediş ve Yapı Kullanma biriminde görevli Oğuzhan Aksoy'a 500 bin lira rüşvet verdiği ifade edildi.
RÜŞVETLE 13 YARIŞ ATI ALDI
Ayrıca 13 yarış atı sahibi olmasıyla gündeme gelen belediye memuru Bahadır Yılmaz'ın da Hakan Ördek'ten, Kozağaç mevkiindeki projenin oturma ruhsatına onay vermek için 1 milyon lira rüşvet istediği ortaya çıktı.
Gizli tanık, Ördek'in imar müdürü Hakan Okutucu ve Bahadır Yılmaz'a toplamda 800 bin lira rüşvet verdiğini bildiğini söyledi.
Hakan Ördek'in, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ve Mali Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ihbarda ise oturma ruhsatı alırken yapının mimarlarından Ecem adlı mimara da 500 bin lira rüşvet verdiği ifade edildi.