Fransa ve Almanya’nın 100 milyarlık ortak jeti FCAS hüsranla bitti | Küresel savunmanın gözdesi Türkiye | 9 ülke KAAN için sırada

SON ÇARE AIRBUS Hensoldt şirketinden yapılan açıklamada Airbus Savunma ve Uzay, Autoflug, Diehl Defence, Rohde & Schwarz, Liebherr, MBDA ve MTU Aero Engines firmalarının yeni yol haritası çizmek üzere güçlerini birleştirdiği bildirildi. TUSAŞ tarafından çoklu prototip dönemine geçirilen ve 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan milli uçak, şimdiden Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada 9 farklı ülkenin radarına girdi.

DÜNYA KAAN İÇİN SIRADA Avrupa kendi içindeki krizlerle boğuşup FCAS savaş uçağı projesinin altından kalkamazken, Türkiye'nin tek başına yürüttüğü beşinci nesil savaş uçağı KAAN uluslararası pazarın en güçlü aktörü konumuna yükseldi. İspanyol savunma platformu Defensa y Seguridad tarafından yayınlanan analiz, KAAN'ın teknoloji gösterimi aşamasını geçerek operasyonel kabiliyete ulaşma yolunda en kritik dönemece girdiğini belgeledi. Rapora göre 2035 yılına kadar İspanya dahil toplam 9 ülke milli muharip uçağı envanterine katmayı planlıyor. İspanyol savunma platformlarının analizleri, KAAN’ın operasyonel kabiliyete ulaşma yolunda dev adımlar attığını ve 2035 yılına kadar dünya genelinde büyük bir talep dalgası yarattığını tescilledi.

KÜRESEL PAZARDA BÜYÜK TALEP DALGASI Türkiye toplamda 100 adetlik filo kurmayı hedeflerken, ilk 20 uçaklık parti için resmi sözleşme imzalandı. Küresel pazarda oluşan büyük talep dalgası doğrultusunda Suudi Arabistan 100 uçaklık alım planıyla öne çıkarak ikili görüşmeleri hızlandırdı. Avrupa ülkesi İspanya yaklaşık 60 adet KAAN satın almakla yakından ilgileniyor. Endonezya 48 adetlik sipariş için resmi niyet mektubunu tamamlarken, Pakistan 40'tan fazla uçak tedarik etmek üzere ön anlaşmaya vardı. Katar 40 uçaklık paket üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Mısır 24 adet savaş uçağı satın alma arzusuyla ön görüşmeleri başlatırken, Azerbaycan, Malezya ve Suriye bölgesel güç dengeleri kapsamında 20'şer adet KAAN almayı planlıyor. Airbus liderliğindeki konsorsiyum alternatif arayışlara girerken, gözler test aşamalarını başarıyla geçen Türkiye’nin milli gururu KAAN’a çevrildi.

KAAN'IN GERÇEK GÜCÜ TESCİLLENECEK İspanyol basını, KAAN projesinde tek gösterim uçağından çoklu prototip dönemine geçilmesinin tarihi adım olduğunu vurguladı. Çoklu prototip kullanımının yapısal testler, aerodinamik doğrulama, sensör entegrasyonu, aviyonik denemeler, silah uyumluluğu ve radar izi gibi operasyonel kabiliyetlerin aynı anda doğrulanmasını sağlayacağı kaydedildi. TUSAŞ'ın 2026 yılı itibarıyla uçuş faaliyetlerini yeniden yoğunlaştırmayı hedeflediğini anlatan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Şubat 2024'teki ilk uçuşumuz tarihi bir eşikti. Şimdi yeni prototiplerle uçuş zarfını daha da genişleteceğiz. Uçağın gerçek gücü nihai tasarıma en yakın olan bu yeni prototiplerle tescillenecek." diye konuştu. Avrupa savunma sanayisi bu başarısızlığın ardından Airbus liderliğinde yeni alternatifler ararken, Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN küresel pazarın zirvesine yerleşti.