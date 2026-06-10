Fransa ve Almanya’nın 100 milyarlık ortak jeti FCAS hüsranla bitti | Küresel savunmanın gözdesi Türkiye | 9 ülke KAAN için sırada
Avrupa savunma sanayisi siyasi ve stratejik krizler yüzünden tarihi çöküş yaşıyor. Kıtanın en büyük iki ülkesi Fransa ve Almanya’nın 100 milyar dolarlık bütçeyle yürüttüğü FCAS projesi endüstriyel anlaşmazlıklar sebebiyle sona ererken, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN küresel savunma pazarının zirvesine yerleşti. Avrupa’nın savaş uçağı projesinin altından kalkamadığı ortamda İspanya, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın aralarında bulunduğu 9 ülke, Türkiye’nin tek başına üretime hazırladığı KAAN’ı envanterine katmak için sıraya girdi.
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- Fransa ve Almanya'nın FCAS savaş uçağı projesi 100 milyar dolarlık anlaşmazlık nedeniyle çöktü.
- Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN, küresel pazarda büyük ilgi görüp 9 ülkenin envanterine girmeye hazırlanıyor.
- Suudi Arabistan 100, İspanya 60, Endonezya 48, Pakistan 40 ve Katar 40 adet KAAN almak için görüşmelere başladı.
- TUSAŞ, 2026 yılı itibarıyla KAAN'ın uçuş faaliyetlerini yoğunlaştırmayı ve yeni prototipler geliştirmeyi hedefliyor.
- İlk 20 adet KAAN Block-10 savaş uçağının 2028-2030 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.
Avrupa savunma sanayisi 100 milyar dolarlık dev krizle sarsılırken, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN küresel arenada parlamaya devam ediyor. Fransa ile Almanya ortaklığındaki FCAS (Geleceğin Muharebe Hava Sistemi) projesinin çökerken, 9 ülke envanterini güçlendirmek amacıyla rotayı Türkiye'nin milli gururu KAAN'a çevirdi.
FRANSIZ İHTİRASI ALMAN MANTIĞINI BOĞDU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in endüstriyel anlaşmazlıklar sebebiyle FCAS projesini sonlandırma kararı alması Avrupa'daki ileri teknoloji krizi ve ekonomik darboğazı gün yüzüne çıkardı.
Euronews'in aktardığı bilgilere göre, Airbus liderliğindeki dev konsorsiyum iptal edilen programın yerine geçecek alternatif plan hazırlayarak Alman hükümetine sundu.
Süreci değerlendiren Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Aylardır farklı paydaşlarla bu konuda istişare yürütüyoruz. Orijinal projenin iptal edilmesinden derin üzüntü duyuyorum ancak stratejik kararlarda mantık duyguların önüne geçmelidir." dedi.
TAM KONTROL TALEBİ TIKADI
100 milyar dolarlık projenin çöküşünde Fransa merkezli Dassault Aviation firmasının uçak üretimi üzerinde tam kontrol istemesi başrol oynadı.
Siyasi kanattaki fikir ayrılıklarına dikkat çeken Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Fransa'nın nükleer kapasiteli ve uçak gemilerine inip kalkabilen jet ihtiyacı var. Bizim askeri doktrinimizde ve savunma stratejimizde bu tür operasyonel gereksinimler bulunmuyor. İki ülkenin askeri ihtiyaçları birbiriyle uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.
SON ÇARE AIRBUS
Hensoldt şirketinden yapılan açıklamada Airbus Savunma ve Uzay, Autoflug, Diehl Defence, Rohde & Schwarz, Liebherr, MBDA ve MTU Aero Engines firmalarının yeni yol haritası çizmek üzere güçlerini birleştirdiği bildirildi.
DÜNYA KAAN İÇİN SIRADA
Avrupa kendi içindeki krizlerle boğuşup FCAS savaş uçağı projesinin altından kalkamazken, Türkiye'nin tek başına yürüttüğü beşinci nesil savaş uçağı KAAN uluslararası pazarın en güçlü aktörü konumuna yükseldi.
İspanyol savunma platformu Defensa y Seguridad tarafından yayınlanan analiz, KAAN'ın teknoloji gösterimi aşamasını geçerek operasyonel kabiliyete ulaşma yolunda en kritik dönemece girdiğini belgeledi.
Rapora göre 2035 yılına kadar İspanya dahil toplam 9 ülke milli muharip uçağı envanterine katmayı planlıyor.
KÜRESEL PAZARDA BÜYÜK TALEP DALGASI
Türkiye toplamda 100 adetlik filo kurmayı hedeflerken, ilk 20 uçaklık parti için resmi sözleşme imzalandı.
Küresel pazarda oluşan büyük talep dalgası doğrultusunda Suudi Arabistan 100 uçaklık alım planıyla öne çıkarak ikili görüşmeleri hızlandırdı.
Avrupa ülkesi İspanya yaklaşık 60 adet KAAN satın almakla yakından ilgileniyor.
Endonezya 48 adetlik sipariş için resmi niyet mektubunu tamamlarken, Pakistan 40'tan fazla uçak tedarik etmek üzere ön anlaşmaya vardı.
Katar 40 uçaklık paket üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.
Mısır 24 adet savaş uçağı satın alma arzusuyla ön görüşmeleri başlatırken, Azerbaycan, Malezya ve Suriye bölgesel güç dengeleri kapsamında 20'şer adet KAAN almayı planlıyor.
KAAN'IN GERÇEK GÜCÜ TESCİLLENECEK
İspanyol basını, KAAN projesinde tek gösterim uçağından çoklu prototip dönemine geçilmesinin tarihi adım olduğunu vurguladı. Çoklu prototip kullanımının yapısal testler, aerodinamik doğrulama, sensör entegrasyonu, aviyonik denemeler, silah uyumluluğu ve radar izi gibi operasyonel kabiliyetlerin aynı anda doğrulanmasını sağlayacağı kaydedildi.
TUSAŞ'ın 2026 yılı itibarıyla uçuş faaliyetlerini yeniden yoğunlaştırmayı hedeflediğini anlatan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Şubat 2024'teki ilk uçuşumuz tarihi bir eşikti. Şimdi yeni prototiplerle uçuş zarfını daha da genişleteceğiz. Uçağın gerçek gücü nihai tasarıma en yakın olan bu yeni prototiplerle tescillenecek." diye konuştu.
TESLİMAT TAKVİMİ RESMİYET KAZANDI
Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda ilk 20 adet KAAN Block-10 savaş uçağının tedarik süreci netleşti.
İlk üretim standardını temsil eden Block-10 uçaklarının 2027 ile 2029 yılları arasındaki yoğun testlerin ardından 2028-2030 döneminde Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi planlanıyor.
YERLİ MOTOR SONRADAN ENTEGRE EDİLECEK
İlk aşamada General Electric üretimi F110-GE-129 motorlarının tercih edilmesi, yerli motor geliştirme sürecindeki muhtemel gecikme risklerini sıfırlamayı amaçlayan stratejik hamle olarak değerlendirildi.
Milli yerli motor TF35000'in daha ileri aşamalarda Block-30 konfigürasyonuna yakın seviyede sisteme entegre edileceği öğrenildi.
SİHA VE JETLERLE TAM ENTEGRE
Beşinci nesil uçağın modernize edilmiş F-16 jetleri, Eurofighter uçakları, insansız hava araçları, hava savunma şemsiyeleri ve yerli mühimmatlarla tam entegrasyon içinde görev yapacağı saptandı.