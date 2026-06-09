HSK'dan yeni atama: Hakim ve savcı adaylarının görev yerleri belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK), 8 Haziran’da yapılan ad çekme sonucuna göre 14 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının atamasını gerçekleştirdi. 2802 sayılı Kanun gereğince yapılan atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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- Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını 10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı.
- Atamalar 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
- Toplam 14 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı.
- Atanan adaylar arasında 3 hakim adayı ve 11 Cumhuriyet savcısı adayı bulunuyor.
- Adaylar Çayıralan, İstanbul, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Bahçesaray, Şiran, Başkale, Hatay, Aybastı, Alucra, Hınıs, Gölhisar, Reyhanlı ve Kadirli'ye atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını yayımladı.
10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre, adayların atamaları 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan ad çekme sonucu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
08.06.2026 tarihli ve 1223 numaralı karar uyarınca yapılan kura çekimi sonucunda, ataması gerçekleştirilen isimler, sicil numaraları ve görev yerleri şu şekilde:
|Ad Soyad
|Sicil No
|Unvan
|Görev Yeri
|Harun Akçılgın
|300323
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı
|Semih Arslan
|300401
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
|Muhammed Tayyib Aydın
|300435
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
|Mert Çetin
|300607
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı
|Furkan Katırcı
|300940
|Hâkim Adayı
|Bahçesaray Hâkimliği
|Musa Kubilay Kınacı
|301002
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Şiran Cumhuriyet Savcılığı
|Mahir Tuncel
|301349
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Başkale Cumhuriyet Savcılığı
|Gülizar Akgündüz
|324899
|Hâkim Adayı
|Hatay Hâkimliği
|Samet Bayraktar
|324900
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Aybastı Cumhuriyet Savcılığı
|Bedirhan Çakır
|324901
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Alucra Cumhuriyet Savcılığı
|Tuğçe Dinç
|324902
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Hınıs Cumhuriyet Savcılığı
|Abdullah Özkur
|324903
|Hâkim Adayı
|Gölhisar Hâkimliği
|Emre Pınar
|324904
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
|Serhat Sunca
|324905
|Cumhuriyet Savcısı Adayı
|Kadirli Cumhuriyet Savcılığı
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel