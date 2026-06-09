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HSK'dan yeni atama: Hakim ve savcı adaylarının görev yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK), 8 Haziran’da yapılan ad çekme sonucuna göre 14 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının atamasını gerçekleştirdi. 2802 sayılı Kanun gereğince yapılan atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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HSK'dan yeni atama: Hakim ve savcı adaylarının görev yerleri belli oldu
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  • Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını 10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı.
  • Atamalar 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
  • Toplam 14 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı.
  • Atanan adaylar arasında 3 hakim adayı ve 11 Cumhuriyet savcısı adayı bulunuyor.
  • Adaylar Çayıralan, İstanbul, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Bahçesaray, Şiran, Başkale, Hatay, Aybastı, Alucra, Hınıs, Gölhisar, Reyhanlı ve Kadirli'ye atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını yayımladı.

10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre, adayların atamaları 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan ad çekme sonucu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

HSK'dan yeni atama: Hakim ve savcı adaylarının görev yerleri belli oldu-2

08.06.2026 tarihli ve 1223 numaralı karar uyarınca yapılan kura çekimi sonucunda, ataması gerçekleştirilen isimler, sicil numaraları ve görev yerleri şu şekilde:

Ad SoyadSicil NoUnvanGörev Yeri
Harun Akçılgın300323Cumhuriyet Savcısı AdayıÇayıralan Cumhuriyet Savcılığı
Semih Arslan300401Cumhuriyet Savcısı Adayıİstanbul Cumhuriyet Savcılığı
Muhammed Tayyib Aydın300435Cumhuriyet Savcısı AdayıŞebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
Mert Çetin300607Cumhuriyet Savcısı AdayıKoyulhisar Cumhuriyet Savcılığı
Furkan Katırcı300940Hâkim AdayıBahçesaray Hâkimliği
Musa Kubilay Kınacı301002Cumhuriyet Savcısı AdayıŞiran Cumhuriyet Savcılığı
Mahir Tuncel301349Cumhuriyet Savcısı AdayıBaşkale Cumhuriyet Savcılığı
Gülizar Akgündüz324899Hâkim AdayıHatay Hâkimliği
Samet Bayraktar324900Cumhuriyet Savcısı AdayıAybastı Cumhuriyet Savcılığı
Bedirhan Çakır324901Cumhuriyet Savcısı AdayıAlucra Cumhuriyet Savcılığı
Tuğçe Dinç324902Cumhuriyet Savcısı AdayıHınıs Cumhuriyet Savcılığı
Abdullah Özkur324903Hâkim AdayıGölhisar Hâkimliği
Emre Pınar324904Cumhuriyet Savcısı AdayıReyhanlı Cumhuriyet Savcılığı
Serhat Sunca324905Cumhuriyet Savcısı AdayıKadirli Cumhuriyet Savcılığı
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