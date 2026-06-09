HSK'dan yeni atama: Hakim ve savcı adaylarının görev yerleri belli oldu

Atamalar 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını 10 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararını yayımladı.

10 Haziran 2026 tarihli ve 33276 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre, adayların atamaları 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan ad çekme sonucu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.