Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı: CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

BUCA MERKEZLİ SORUŞTURMADA 42 KİŞİ TUTUKLANDI İzmir'de Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü kurma soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

BUCA'DAKİ SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından 51 şüpheli tutuklama talebiyle, 3'ü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi; hakimlik kararıyla Duman, Kılıç, Kaya'nın da aralarında yer aldığı 42 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOSYADA NELER VAR?

Soruşturma dosyasına göre, belediye yönetimi ve iştirakleri üzerinden suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan şüphelilerin, müteahhitlerden imar usulsüzlükleri (kat ve daire artışları, ruhsat, iskan gibi süreçler) karşılığında rüşvet aldığı, belediye kaynaklarını (iştiraklere ait kredi kartları, araçlar, hesaplar) kişisel harcamalarda (otel, seyahat vb.) kullandığı iddia ediliyor.

"Bankamatik memur" sistemiyle fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği, doğrudan temin ve ihale usulsüzlükleri yapıldığı, bazı müteahhitlerin projelerdeki aykırılıkların görmezden gelinmesi için rüşvet verdiği ve bu ödemelerin çevrelerde "sabun" kod adıyla anıldığı öne sürülüyor.