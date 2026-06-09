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Kemal Kılıçdaroğlu: ''Kardeşi kardeşe kırdırtmam''

Kemal Kılıçdaroğlu: ''Kardeşi kardeşe kırdırtmam''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis grup salonunda sabah saatlerinden itibaren hakim olan büyük gerginliğin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşerek tarihi bir karara imza attı. TBMM'deki tehlikeli görüntüleri izledikten sonra, "Kavga istemiyorum. Gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşe kırdırtmam" talimatını veren Kılıçdaroğlu, grubunu CHP Genel Merkezi'ne çekti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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