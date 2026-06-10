FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına deşifre: 12 ilde 78 gözaltı | AVM dolaplarında gizli finansman ağı | Balkanlar'da haşhaşi kampı

HEDEF ÖĞRENCİLER

FETÖ'nün güncel yapılanmasının özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığı ve onları örgüte ait evlerde barındırdığı anlaşıldı.

Gözaltı listesinde Dokuz Eylül, Ege, İzmir Demokrasi, İzmir Katip Çelebi, Bakırçay, Yaşar, Adnan Menderes ve Balıkesir üniversiteleri başta olmak üzere tıp, hukuk, mühendislik ve ilahiyat fakültelerinde eğitim gören çok sayıda öğrenci bulunuyor.

Örgütün, daha önce poliste hiçbir kaydı olmayan bu gençleri kullanarak faaliyetlerini kamufle etmeye çalıştığı değerlendiriliyor.