FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına deşifre: 12 ilde 78 gözaltı | AVM dolaplarında gizli finansman ağı | Balkanlar'da haşhaşi kampı
Fetullahçı ihanet şebekesinin güncel eğitim yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 12 ilde şafak vakti dev operasyon başlatıldı. Soruşturmada, FETÖ’nün İzmir’de yeniden hücrelenmeye çalışarak 22 gizli ev açtığı ortaya çıktı. Aralarında kod isim kullanan yöneticilerin bulunduğu 62’si kadın toplam 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Takvim’in ulaştığı dosyada FETÖ’nün finansman sağlamak amacıyla AVM’lerdeki şifreli emanet dolaplarını kullandığı ve Balkan ülkelerinde gizli eğitim kampları düzenlediği ortaya çıktı.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonda, örgütün 22 gizli 'Işık Evi' deşifre edilirken, 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Şüphelilerin çoğunluğunu üniversite öğrencileri ve kod isimli yöneticiler oluşturdu.
- FETÖ mensuplarının AVM'lerdeki şifreli emanet dolapları ve Balkan ülkelerindeki gizli kamplar aracılığıyla haberleştiği tespit edildi.
- Operasyon İzmir merkezli olarak 9 Haziran 2026'da sabah 05:30'da 12 ilde eş zamanlı başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Sabaha karşı saat 05.30'da düğmeye basılan operasyonda, örgütün öğrenci evi maskesiyle yeniden açtığı 22 Işık Evi deşifre edildi. Aralarında kod isim kullanan yöneticilerin de bulunduğu 62'si kadın toplam 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Örgütün finansman sağlamak için alışveriş merkezlerindeki şifreli emanet dolaplarını kullanması ve Balkan ülkelerinde gizli eğitim kampları düzenlemesi dikkat çekti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."
HASSAS DETAYLARA TAKVİM ULAŞTI
Soruşturmaların bütün yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü kaydedilirken dosyanın ayrıntılarına Takvim.com.tr ulaştı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin yürüttüğü titiz çalışmalar, FETÖ'nün finans ağındaki yeni ve akıl almaz yöntemini gün yüzüne çıkardı.
HEDEF ÖĞRENCİLER
FETÖ'nün güncel yapılanmasının özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığı ve onları örgüte ait evlerde barındırdığı anlaşıldı.
Gözaltı listesinde Dokuz Eylül, Ege, İzmir Demokrasi, İzmir Katip Çelebi, Bakırçay, Yaşar, Adnan Menderes ve Balıkesir üniversiteleri başta olmak üzere tıp, hukuk, mühendislik ve ilahiyat fakültelerinde eğitim gören çok sayıda öğrenci bulunuyor.
Örgütün, daha önce poliste hiçbir kaydı olmayan bu gençleri kullanarak faaliyetlerini kamufle etmeye çalıştığı değerlendiriliyor.
AVM'DEKİ ŞİFRELİ EMANET DOLAPLARIYLA GİZLİ PARA TRANSFERİ
Fiziki takipten kaçmak ve üyeler arası teması sıfıra indirmek isteyen FETÖ mensuplarının, para alışverişlerini AVM'lerde bulunan kilitli ve şifreli emanet dolapları üzerinden yaptığı belirlendi.
Bu kapsamda FETÖ'cülerin AVM teslimat noktası gibi kullandıkları belirlendi.
Dosyadaki bilgilere göre, şüphelilerden N.A'nın AVM'de gizli noktaya bıraktığı parayı üniversite öğrencisi E.A. aldığı tespit edildi.
Aynı AVM'de örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere bırakılan market alışveriş kartlarının ise A. K. tarafından teslim alındığı, bu kartların S.K tarafından bölgeye getirildiği saptandı.
Ayrıca kargo yoluyla yapılan şüpheli teslimatlar ve iş yerlerinde elden verilen paralar dosyada detaylarıyla yer buldu.
SANİYE SANİYE SUÇÜSTÜ
Polis ekipleri, farklı tarihlerde bu yöntemle gerçekleştirilen 9 ayrı örgütsel para transferini tespit ederken, bu gizli faaliyetlerin 3'ü emniyet görevlileri tarafından anbean kayda alındı.
ÖĞRENCİ EVİ MASKESİ ALTINDA 22 YENİ IŞIK EVİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, örgüt İzmir'de yeniden hücrelenmeye çalışarak öğrenci evi adı altında faaliyet gösteren yeni Işık Evleri açtı.
Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, 17'si kadın ve 5'i erkek yapılanmasına ait olmak üzere toplam 22 gizli ev tespit edildi.
Bu evlerin kira, gıda ve temel ihtiyaçlarının tamamen örgüt mensupları tarafından finanse edildiği, evlerden sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 6 şüphelinin deşifre olmamak için kod isimler kullandığı ortaya çıkarıldı.
GİZLİ HABERLEŞME AĞI ÇÖKERTİLDİ
Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, örgütün hiyerarşik yapısı içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ana hedefler tek tek belirlendi.
Geçmişte adli işlem kaydı bulunmayan ve kendilerini gizlemeye çalışan birçok şüphelinin, örgüt içinde kod isimler kullandığı ortaya çıktı.
M. E.'nin "Elif", R. Ş.'nin "Leyla", Ş.Ş.'nın "Başak", R. A.'nın "Rüveyda", N. K.'nın "Ender" ve A. S. Ç. 'nin "Cafer" kod adıyla örgütsel faaliyetleri yönettikleri, öğrenci evlerinden sorumlu oldukları Takvim'in ulaştığı emniyet raporuna yansıdı.AVM dolaplarında şifreli para transferi
ŞİFRELİ DOLAPLARA EMANET BIRAKTILAR
Yapılan incelemelerde, bir AVM'de kadın mescidinin giriş kısmında bulunan bağımsız bölümdeki kilitli ve şifreli emanet dolabının örgütsel amaçlarla kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan N. A.'nin içerisinde para bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli bir poşeti 2 numaralı emanet dolabına bıraktığı, kısa süre sonra ise şüpheli R. Y.'ın aynı dolaptan söz konusu poşeti aldığı belirlendi.
Örgüt evlerinden sorumlu olduğu değerlendirilen M. B.'ın, 11 Nisan 2026 tarihinde Konak'taki bir ATM'den aynı kartla gerçekleştirdiği 4 ayrı işlemde toplam 30 bin lira çektiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında kullanılan banka kartının sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi için bankadan yazı gönderildiği, kurumdan gelecek cevabın beklendiği öğrenildi.
ESKİ HÜKÜMLÜLERİN ÇOCUKLARINA KANCA ATTILAR
Örgütün güncel yapılanmasının en çarpıcı hedeflerinden biri de daha önce FETÖ soruşturmalarında adli işlem görmüş kişilerin çocukları oldu.
Şüphelilerin, bu çocuklarla birebir görüşmeler yaparak onları örgüt saflarında tutmaya çalıştıkları ve yakın takibe aldıkları belirlendi.
BALKANLARDA KAMP KURDULAR
Ayrıca, örgüt üyelerinin turistik gezi kılıfı altında 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında vizesiz seyahat edilebilen Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi Balkan ülkelerine gittikleri saptandı.
Dosya kapsamında incelenen 17 şüphelinin, bu ülkelerde düzenlenen gizli eğitim kamplarına ferdî veya gruplar halinde katıldığı tespit edildi.
ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASILDI
Elde edilen somut delillerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, güncel eğitim yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 62'si kadın ve 16'sı erkek olmak üzere toplam 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
9 Haziran 2026 günü saat 05.30 itibarıyla İzmir merkezli olarak Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama ve adreslerdeki arama ile el koyma çalışmaları devam ediyor.