İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Erdoğan ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Aksoy Mahallesi 26675 ada 11 parselde inşa edilmesi planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu'na Başkan Erdoğan tarafından izin verildi.

"KARŞIYAKALILAR İÇİN BUGÜN BİR MİLAT"

AK Partili Yıldız yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi ile Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekil olan izin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ben ilgili yazıyı genel sekreterliğe ilettim. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Partili Adem Öztürk ise, "Karşıyakalılar için bugün bir milat. Tasarruf tedbirlerine takılmaması konusunda bir yazı ilettiniz. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Büyükşehir'e izin verilmesi yönünde bir yazı geldi. Geçmişi kenara bırakıyoruz. Biz Karşıyaka olarak stadımızı istiyoruz. Karşıyakalıların gözü aydın. Bizim sizden isteğimiz bir an önce proje ve yapım süreçlerini başlatmanız" dedi.