Yıllardır süren stadyum hayalinde kritik adım! Başkan Erdoğan imzaladı | Karşıyaka Stadı yapımı için izin verildi
Karşıyaka Spor Kulübü'nün yaklaşık 30 yıldır beklediği yeni stadyum projesinde önemli bir eşik aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksoy Mahallesi'nde yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekli izin verildi. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız duyururken, İzBB Başkanı Cemil Tugay da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunanlara teşekkür etti. Böylece stadyumun yapım sürecinin önündeki önemli engellerden biri kaldırılmış oldu.
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- Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Aksoy Mahallesi'nde inşa edeceği Zübeyde Hanım Stadyumu için Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında izin verdi.
- AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi sürecinin önündeki önemli bir engelin kaldırıldığını belediye meclis toplantısında duyurdu.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Erdoğan ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.
- Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadyum projesi yaklaşık 30 yıldır gündemde yer alıyor.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün yaklaşık 30 yıldır gündeminde yer alan yeni stadyum projesinde önemli bir eşik daha aşıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Aksoy Mahallesi 26675 ada 11 parselde inşa edilmesi planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu'na Başkan Erdoğan tarafından izin verildi.
ÖNEMLİ EŞİK ATLANDI
Gelişmeyi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız duyururken, Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi sürecinin önündeki önemli bir engelin kaldırıldığı belirtildi.
Müjdeli haberi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız verdi. Yıldız belediye meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi ve Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekli iznin verildiğini duyurdu.
"KARŞIYAKALILAR İÇİN BUGÜN BİR MİLAT"
AK Partili Yıldız yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesi ile Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekil olan izin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Ben ilgili yazıyı genel sekreterliğe ilettim. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
AK Partili Adem Öztürk ise, "Karşıyakalılar için bugün bir milat. Tasarruf tedbirlerine takılmaması konusunda bir yazı ilettiniz. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Büyükşehir'e izin verilmesi yönünde bir yazı geldi. Geçmişi kenara bırakıyoruz. Biz Karşıyaka olarak stadımızı istiyoruz. Karşıyakalıların gözü aydın. Bizim sizden isteğimiz bir an önce proje ve yapım süreçlerini başlatmanız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
İZBB Başkanı Cemil Tugay'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Tugay konuya ilişkin olarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Kasapoğlu'na yürekten teşekkür ederim. En son kendisini aradım, cevaplar gelmiyor diye. Bu gelişmeler zannediyorum onun müdahalesi ile oldu. Cumhurbaşkanlığımıza bize genelge gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bakanlığa verdikleri onlar için de teşekkür ediyorum" dedi.