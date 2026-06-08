İstanbul ve Antalya'da Otokoç, Diyarbakır'da Yapı Kredi: Koç Holding'e üçüncü saldırı | Rahmi Koç detayı
İstanbul ve Antalya’da Otokoç merkezlerine düzenlenen silahlı saldırıların ardından Diyarbakır’da Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi Bankası şubesinin kepenklerine kurşun yağdırıldı. Görevliler camlarda kurşun izi görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Provokatif saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapı Kredi şubesi faaliyetlerine ara verdi. Olayların, Koç Holding patronu Rahmi Koç’un “Kürt kadın” fıkrası sonrası oluşan tepkilerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
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- Koç Holding bünyesindeki şirketlere İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da üç ayrı silahlı saldırı düzenlendi.
- Otokoç genel merkezine maskeli 2 kişi tarafından kurşunlama eylemi gerçekleştirildi.
- Yapı Kredi Bankası Diyarbakır Sur şubesinin kepenklerine ateş edildi.
- Saldırıların Rahmi Koç'un Kürt kadınları hedef alan fıkrası sonrası yapıldığı iddia edildi.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı ve 2 zanlı gözaltına alındı.
Koç Holding bünyesindeki şirketlerin merkezlerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Dün Otokoç genel merkez binasına yönelik kurşunlamanın ardından Antalya'da benzer eylem düzenlenmişti. Pazartesi sabahı ise Yapı Kredi Bankası kurşunların hedefi oldu.
İşte son gelişmeler...
İLK KURŞUN OTOKOÇ MERKEZİNE
İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç genel merkezinde 7 Haziran sabahında silah sesleri duyuldu. Yüzü maskeli 2 kişinin binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.Otokoç binasına güpegündüz silahlı saldırı! Maskeli saldırganlar ateş açtı
Düzenlenen provokatif saldırıda binaya çok sayıda kurşun isabet ettiği bildirildi.
BİR SALDIRI DA ANTALYA'DA
İstanbul'un ardından Antalya'da da Otokoç galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Bugün Türkiye genelinde Otokoç'a düzenlenen 2. saldırı oldu.
Saldırganların saldırı anını kayıt altına alarak paylaştığı ortaya çıktı.Otokoç'a saldıran zanlının eylem anını kaydettiği video ortaya çıktı | VİDEO
Videoda, "Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyin selamı var" ifadelerini kullanan saldırganlar, tehditlerine devam ediyor.
Ayrıca saldırganların Rahmi Koç'un fıkrasından kaynaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.Türkiye genelinde Otokoç'a ikinci saldırı! Bu kez adres Antalya oldu
ÜÇÜNCÜ KURŞUNUN ADRESİ DİYARBAKIR
Koç Holding'e bünyesinde bulunan Yapı Kredi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan şubesine dün akşam saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
Kepenklere ateş edildiği tespit edilirken şubeye asılan yazıda "Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Sabah saatlerinde bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce durumu polise bildirdi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saldırının yapıldığı banka önünde ve çevresinde inceleme yaptı.
MASKELİ PROVOKASYON
İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bina önünde güvenlik tedbirleri aldı.
Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve maskeli oldukları belirtilen saldırganların yakalanması amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.
2 şüphelinin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edildi.
Bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alınırken elde edilen bütün deliller uzman ekiplerce mercek altına alındı.
2 SALDIRGAN 1 SİLAH
Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.
Provokatif saldırının gerçekleştirilme nedeni henüz netlik kazanmadı.
RAHMİ KOÇ DETAYI
Polis ekipleri saldırının Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde katıldığı hastane açılışında anlattığı bel altı nitelikteki "Kürt kadın" fıkrası sonrası oluşan tepkilerle ilişkili olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.
Soruşturma bütün ihtimaller değerlendirilerek sürdürülüyor.
SAVCILIK DEVREDE
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'deki Otokoç saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"07.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silah ile ateş edilmesi olayı ile ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir."
2 GÖZALTI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Otokoç saldırısını düzenledikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
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