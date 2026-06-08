İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı ve 2 zanlı gözaltına alındı.

Koç Holding bünyesindeki şirketlere İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da üç ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

Koç Holding bünyesindeki şirketlerin merkezlerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Dün Otokoç genel merkez binasına yönelik kurşunlamanın ardından Antalya'da benzer eylem düzenlenmişti. Pazartesi sabahı ise Yapı Kredi Bankası kurşunların hedefi oldu.

İşte son gelişmeler...

İLK KURŞUN OTOKOÇ MERKEZİNE

İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç genel merkezinde 7 Haziran sabahında silah sesleri duyuldu. Yüzü maskeli 2 kişinin binaya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

Otokoç binasına güpegündüz silahlı saldırı! Maskeli saldırganlar ateş açtı