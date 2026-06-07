2026 yılının ilk beş ayında Türkiye havalimanlarında toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildi ve bu rakam Türkiye'nin nüfusunu aştı.

Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda ise 78 bin 110 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 203 bin 867'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, mayıs ayında iç hatlarda 79 bin 480 ton, dış hatlarda 378 bin 754 ton olmak üzere toplamda 458 bin 234 tona ulaştığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 200 bin 832, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 331 bin 388 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Mayıs ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet verildi" dedi.

5 AYDA GÖKYÜZÜNDEN 89 MİLYON YOLCU GEÇTİ

Uraloğlu, Ocak-Mayıs döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 379 bin 883, dış hatlarda 319 bin 236 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 892 bin 160'a ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 40 milyon 628 bin 36, dış hat yolcu trafiğinin 48 milyon 362 bin 631 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı mayıs sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4 artış oldu. Böylece beş ayda ülke genelinde havayolu ile seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 355 bin 244 ton, dış hatlarda 1 milyon 659 bin 516 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 14 bin 761 tona ulaştığını da bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 32 MİLYON 802 BİN 275 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise Mayıs ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 626, dış hatlarda 35 bin 49 olmak üzere toplamda 45 bin 675'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 524 bin 941, dış hatlarda 5 milyon 598 bin 327 olmak üzere toplamda 7 milyon 123 bin 268 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-Mayıs döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 47 bin 625, dış hatlarda 168 bin 978 olmak üzere toplamda 216 bin 603 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 6 milyon 690 bin 23, dış hatlarda 26 milyon 112 bin 252 olmak üzere toplamda 32 milyon 802 bin 275 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.