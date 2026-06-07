AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti'nin bulunduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda silahların bırakılması, yakılması ve tedavülden kaldırılması olmazsa olmaz şart olarak belirlendi.

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yürütülen bir devlet ve millet projesi olduğunu vurguladı.

Yayman, CHP'de yaşanan rüşvet iddialarına ilişkin şikayet eden, şikayet edilen ve itirafçı olanların CHP'li olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda son iki yıldaki ekonomik zorlukların Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu sorunları ve koronavirüs kaynaklı olduğunu belirtti.

Ekonomide zorluklar var' diyorlar. Evet, AK Parti 24 yıldır iktidarda, 24 yılın yaklaşık 22 yılında çok ciddi ekonomik kazanımlar ve atılımlar oldu. Son iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan problemler, Orta Doğu'da yaşanan sorunlar, koronavirüs döneminden arta kalan problemler ve katil İsrail ile Amerika'nın İran'a saldırması nedeniyle ekonominin dengesinde problemler oldu ama inşallah bunları da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşacağız.

Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi. AK Parti iktidarları döneminde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (Haberde yer alan görseller AA'dan alınmıştır.)

Yayman, CHP'nin varoluş krizinin içine girdiğini kaydetti.

Şikayet edenin, suç duyurusunda bulunanın ve şikayet edilenin CHP'li olduğunu vurgulayan Yayman, "Rüşvet veren CHP'li, rüşvet alan CHP'li, itirafçı olan CHP'li, gizli tanık olan CHP'li. Yani olay CHP'nin içinde geçiyor. Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar kendi içinde bir saç saça baş başa görüntü var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yürüyen, Türkiye için çok önemli bir meseledir. Meselemiz, Türkiye'nin demokrasisinin standardını yükseltmektir. Meselemiz, Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır.