CHP’de grup savaşı! Özgür Özel’den “ben konuşacağım” çıkışı

Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel

ÖZEL: YARIN GRUP YAPACAĞIM

TBMM'de bir toplantı gerçekleştiren Özgür Özel, yarın (9 Haziran) grup toplantısı yapacaklarını belirterek, "Ben konuşacağım" çıkışında bulundu.

Özel, "Yarın grup toplantısını yapacağım, Ferdi Zeyrek'i kürsünden anacağım. O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değil. Kemal Bey'den beklenen hiç olmazsa bu defa kendisine yakışanı yapmasıdır." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup toplantısı ve yönetim tartışmalarına ilişkin 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı'nın bu konuda inisiyatif alamayacağını ve konunun CHP'nin kendi iç dinamikleriyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, yasal mevzuatın açık olduğunu, CHP Genel Başkanı'nın (veya herhangi bir partinin genel başkanının) kendi partisinin grup toplantısında konuşabileceğini, bunu önleyecek bir hüküm bulunmadığını ifade ederek, Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını ve partinin kurumsal yapısı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.