CHP’de grup savaşı! Özgür Özel’den “ben konuşacağım” çıkışı
"Mutlak butlan" kararlarıyla sarsılan CHP Genel Merkezi ile muhalif kanat arasındaki yetki krizi, yarınki grup toplantısı öncesi kürsü savaşına dönüştü. Genel merkezin "Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak" ısrarına karşı TBMM'de konuşan Manisa Milletvekili Özgür Özel, 9 Haziran Salı günü salonda kendisinin konuşacağını söyledi.
İstinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti içi güç savaşlarının hız kesmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup kürsüsü merkezli yeni bir kriz patlak verdi.
Geçen hafta başlayan genel merkez ve muhalif kanat arasındaki "grup toplantısında kim konuşacak" tartışması, yarın (9 Haziran) yapılacak toplantı öncesinde kaotik bir boyuta ulaştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: ELBETTE
Kılıçdaroğlu, 5 Haziran'da kendisine yönelik "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye, "Elbette" karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu daha önce benzer soruya "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.
"TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK"
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti. Gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.
Genel merkez kanadı, grup konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını ısrarla vurgularken Özgür Özel kameralar karşına geçti.
ÖZEL: YARIN GRUP YAPACAĞIM
TBMM'de bir toplantı gerçekleştiren Özgür Özel, yarın (9 Haziran) grup toplantısı yapacaklarını belirterek, "Ben konuşacağım" çıkışında bulundu.
Özel, "Yarın grup toplantısını yapacağım, Ferdi Zeyrek'i kürsünden anacağım. O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değil. Kemal Bey'den beklenen hiç olmazsa bu defa kendisine yakışanı yapmasıdır." dedi.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup toplantısı ve yönetim tartışmalarına ilişkin 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı'nın bu konuda inisiyatif alamayacağını ve konunun CHP'nin kendi iç dinamikleriyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, yasal mevzuatın açık olduğunu, CHP Genel Başkanı'nın (veya herhangi bir partinin genel başkanının) kendi partisinin grup toplantısında konuşabileceğini, bunu önleyecek bir hüküm bulunmadığını ifade ederek, Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını ve partinin kurumsal yapısı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.