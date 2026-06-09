Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 ismin uyuşturucu testi pozitif! Saç örneklerinde kokain, THC ve fentanil bulgusu

VOLKAN BAHÇEKAPILI'NIN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ Volkan Bahçekapılı'nın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Bahçekapılı'nın saç örneğinde ise kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu. Raporda ayrıca sitalopram/essitalopram ve mirtazapin tespit edildiği belirtildi.

YASEMİN İKBAL'İN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN BULUNDU Yasemin İkbal'in kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadı. İkbal'in saç örneğinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi. Raporda setirizin bulgusuna da yer verildi.

YAĞMUR ÜNAL'IN SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ Yağmur Ünal'ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Ünal'ın saç örneğinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin bulundu. Raporda ayrıca setirizin ve tramadol tespit edildiği kaydedildi.

EREN KESİMER'İN SAÇ ÖRNEĞİNDE FENTANİL, PETİDİN VE KOKAİN BULUNDU Eren Kesimer'in kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu, uyarıcı madde ya da ilaç etken maddesi bulunmadı. Kesimer'in saç örneğinde ise fentanil, petidin, kokain ve kokain metabolitleri metilekgonin ile benzoilekgonin tespit edildi. Raporda ayrıca tramadol bulgusuna yer verildi.