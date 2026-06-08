Daltonlar adını kullandı! Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden Barış Karakaş tutuklandı

Şüphelinin Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, örgüt liderine ait fotoğrafı profil görseli olarak kullandığı belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucu şüpheli olarak Barış Karakaş'ı tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik Daltonlar suç örgütü adı kullanılarak yapılan tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Müştekiler vekili Avukat Celal Çelik'in şikâyet dilekçesi doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Barış Karakaş olduğu tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNE AİT PROFİL FOTOĞRAFI KULLANDI

Soruşturmada, şüphelinin Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak müştekilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca sosyal medya hesabında suç örgütü liderine ait fotoğrafı profil görseli olarak kullandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Haziran 2026 tarihinde Terme Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması ve mevcutlu olarak Ankara'ya gönderilmesi istendi.

Gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelinin savunması 8 Haziran 2026 tarihinde alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.