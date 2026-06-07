Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel hamlesi: Grup başkanlığı iptal edilecek
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay’ı iptal ederek genel başkanlık yetkilerini tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etmesinin ardından, CHP’de sular durmuyor. Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in kendisini yeniden "CHP Grup Başkanı" seçtirmesine karşı TBMM Başkanlığı’na sunduğu 3 sayfalık itiraz dilekçesinin ardından konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin genel başkanın bilgisi ve onayı dışında, şekil şartlarına tamamen aykırı bir şekilde yapıldığını belirterek bu seçimin TBMM Başkanlığı tarafından usulsüzlük gerekçesiyle iptal edileceğini öne sürdü.
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- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve iade etti ve Özgür Özel'in görevden el çektirilmesine karar verdi.
- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in TBMM'deki grup başkanlığı seçiminin hukuken geçersiz olduğunu ve iptal edileceğini öne sürdü.
- Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanlığı seçiminin usulsüzlüğünü gerekçe göstererek TBMM Meclis Başkanlığı'na seçimin yenilenmesi talepli dilekçe sundu.
- Müslim Sarı, mahkeme kararı nedeniyle yeni kurultay düzenlemenin hukuken imkânsız olduğunu ve muhalif kanadın amacının parti ayrıştırmak olduğunu iddia etti.
- CHP Sözcüsü Sarı, parti içi krizin diyalogla çözülmesi çağrısında bulunarak Kılıçdaroğlu ve Özel'in birlikte hareket etmesini önerdi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etmesinin ardından parti içindeki hukuk tartışmaları yeni bir boyut kazandı.
Mahkemenin Özgür Özel yönetimine tedbiren görevden el çektirerek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini göreve iade etmesinin ardından, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Özgür Özel'in TBMM'deki grup başkanlığına yönelik çok sert açıklamalar geldi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'E "SEÇİM YENİLENSİN" DİLEKÇESİ
Hukuki iadenin ardından eski ve yeni yönetim arasındaki yetki savaşı TBMM'ye taşındı. Özgür Özel'in, CHP Grubu tarafından kendisini yeniden "CHP Grup Başkanı" seçtirmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, grup başkanlığı seçiminin şekil şartlarına aykırı olduğunu belirterek seçimin yenilenmesini talep eden 3 sayfalık itiraz dilekçesini TBMM Meclis Başkanlığı'na sundu.
Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir hamle daha geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin hukuken geçersiz olduğunu ve TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü.
Sarı, seçimin usulsüz yapıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu?"
"HUKUKEN KURULTAY YAPMAMIZ İMKANSIZ"
Parti içindeki muhalif kanadın niyetinin kurultay toplamak olmadığını, zaten hukuki olarak bunun mümkün olmadığını belirten Müslim Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Haydi kurultaya gidiyoruz' dese kurultay yapamaz. Açık hukuki bir durum var."
"BU CENDEREDEN BERABER ÇIKALIM"
Parti içi birlik çağrısında da bulunan CHP Sözcüsü Sarı, "Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım. Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" diyerek krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret etti.