Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel hamlesi: Grup başkanlığı iptal edilecek

Müslim Sarı, mahkeme kararı nedeniyle yeni kurultay düzenlemenin hukuken imkânsız olduğunu ve muhalif kanadın amacının parti ayrıştırmak olduğunu iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'E "SEÇİM YENİLENSİN" DİLEKÇESİ Hukuki iadenin ardından eski ve yeni yönetim arasındaki yetki savaşı TBMM'ye taşındı. Özgür Özel'in, CHP Grubu tarafından kendisini yeniden "CHP Grup Başkanı" seçtirmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu, grup başkanlığı seçiminin şekil şartlarına aykırı olduğunu belirterek seçimin yenilenmesini talep eden 3 sayfalık itiraz dilekçesini TBMM Meclis Başkanlığı'na sundu.

Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir hamle daha geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin hukuken geçersiz olduğunu ve TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü.

Sarı, seçimin usulsüz yapıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu?"