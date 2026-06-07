





ARINAN BİR CHP Mİ YOKSA YOLSUZLUKLARLA ANILAN BİR CHP Mİ?



CHP'liler "arınma"dan yana mı olacak yoksa "hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet" iddialarıyla suçlanan, baklava kutularıyla anılan bir CHP'den yana mı olacak?



Hapishaneden yönetilen bir CHP mi istiyorlar yoksa Söğütözü'nden yönetilen bir CHP mi?



Siyaseti para gücüyle yapanları mı tercih edecekler yoksa ilkeleri, ahlaki üstünlüğü öne alanları mı?



Bu konu ne yazık ki Özgür Özel ve destekçisi aydınların, gazetecilerin hiç gündeminde değil. Oysa bugün yaşanan kaosun asıl çıkış noktası tam da burası. Siyasi ayrışmanın ikinci ayağında ise milli meselelere yaklaşım var.





"KILIÇDAROĞLU 2.5 YILDA MİLLİ BİR NOKTAYA GELDİ"



Bu konuda Kılıçdaroğlu döneminde temelleri atılan ve CHP'nin antiemperyalist kuruluş kodlarıyla çelişen bir siyaset izlendi ve Türkiye'nin her hamlesine karşı çıkıldı: "Libya'da ne işimiz var, Azerbaycan'a cihatçılar gönderildi" ya da "Mavi vatan masal" gibi birçok örnek verilebilir.



Bu siyaset tarzını bugün Özgür Özel devam ettirip hatta Batı'ya yalvaracak noktaya taşırken, Kılıçdaroğlu, uzak kaldığı son 2.5 yılda tam tersi CHP'nin tarihsel kodlarıyla örtüşen daha "milli" bir noktaya geldi.