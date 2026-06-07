Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abarakov'un tam ifadesi! "Kolundan çektim" itirafı ve çelişkili HTS kaydı: Son mesajı "korkuyorum" oldu
Gülistan Doku soruşturmasında Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı. Abarakov, Gülistan kaybolmadan bir gün önce tartıştıklarını itiraf edip "Kolundan tutup arabaya bindirmeye çalıştım, çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gülistan Doku'dan Abarakov'a giden son mesaj "Korkuyorum" oldu. Talihsiz kızın, yurt yerine öğretmeninin evine gittiği öğrenildi. "Gülistan'ın hamile olup olmadığını bilmiyorum" diyen Zeinal Abarakov'un olaydan bir gün önce Gülistan'la yoğun telefon trafiği tespit edildi. Tam 13 cevapsız çağrı, Zeinal'ın annesi ve Gülistan'ın 183 saniyelik görüşmesi ve 23.14'teki 148 saniyelik sonra görüşme dosyaya girdi.
Hızlı Özet Göster
- Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı.
- Abarakov, Doku'yu kaybolduğu gün fiziki olarak çekiştirdiğini itiraf etti ve HTS kayıtlarında çelişkiler bulundu.
- Abarakov, Rusya dönüşü Antalya'da lüks bir otelde emniyet müdürü ve polislerle kaldığını söyledi.
- Abarakov, Doku ile ilgili tehdit veya hamilelik gibi konularda bilgisinin olmadığını belirtti.
- HTS kayıtları, Abarakov'un Doku ile iletişim kurmadığı iddiasını yalanladı.
Soruşturmanın baş şüphelisi ve Gülistan'ın eski sevgilisi olan tutuklu Zeinal Abarakov'un Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade ortaya çıktı.
İfadede, Abarakov'un Gülistan Doku'yu kaybettiği gün fiziki olarak çekiştirdiğini itiraf etmesi, HTS kayıtlarındaki çelişkiler ve Rusya dönüşü Antalya'da lüks bir otelde polis şefleriyle birlikte geçirdiği gizemli döneme dair çarpıcı detaylar yer aldı.
"KOLUNDAN TUTUP ARABAYA BİNDİRMEYE ÇALIŞTIM, ÇEKİŞTİRDİM"
SABAH'ta yer alan habere göre, olay günü yaşananları anlatan Zeinal Abarakov, Gülistan Doku ile sokakta karşılaştıklarını ve aralarında yaşanan fiziki arbedeyi şu sözlerle itiraf etti:
"04 Ocak 2020 günü (Gülistan'ın Zeinal'ın evinde olduğu gün) Gülistan Doku'nun bizden herhangi bir yardım talebi olduğunu hissetseydik ya da birilerinin onu korkuttuğunu, tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık. Gülistan yaya olarak gitti, ben de arabanın içinden yavaş yavaş ilerleyerek takip ettim. Sonra yine yanına yanaştım, araçtan indim ve kendisine yurda geç kalacağını, ısrarla bırakmak istediğimi tekrar ettim. Gülistan bana trip atarak teklifimi kabul etmedi. Yurt yönüne değil de diğer yöne doğru gittiğini gördüğüm için kolundan tutarak arabaya bindirmeye çalıştım. Biraz çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı."
"YARDIM" MESAJINI BÖYLE AÇIKLADI: "EVLENMEK İÇİN..."
Abarakov, Gülistan'ın bir tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmediğini iddia ederken, attığı mesajlardaki "yardım" ifadesini ise "Evlenip hayat kurmak, durumdan kurtarma yoluydu" şeklinde savundu.
ÖĞRETMENİNİN EVİNDEN "KORKUYORUM" MESAJI ATTI
Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce kaldığı öğretmenin evinden Zeinal'a "Korkuyorum" şeklinde mesaj attığı hatırlatılan şüpheli, bu mesajı basitleştirmeye çalışarak şu iddialarda bulundu:
"Gülistan'ın bana gönderdiği 'korkuyorum' mesajından anladığım; dışarıda kaldığı ve yurda yetişemediğidir. Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim. Öğretmenin evindeyken bana neden böyle yazdığını bilemiyorum. Benim Gülistan'a "yurda veya Küba'ya git, gittiğin zaman beni ara" dememdeki kasıt onun adına endişelendiğim içindir, güvenli bir yere geçmesini sağlamak için öyle bir mesaj attım. Tam olarak hatırlamıyorum ancak Gülistan'ın beni aramadığını ve mesaj atmadığını hatırlıyorum. Gülistan'ın bana "bizim için zaman bitti" cümlesindeki benim anladığım bizim ilişkimizin bittiğidir. Gülistan'ın 15 gün boyunca benimle iletişime geçmeyip 04 Ocak'ta iletişime geçmek istemesinin sebebini bilmiyorum"
"BANA GELDİĞİNDE ÜZGÜN, DURGUN VE KAYGILIYDI"
Gülistan'ın yanına geldiğinde de çok fazla üzgün, durgun ve kaygılı olduğunu söyleyen Abarakov, "Bu durumun benim ile bir ilgisi yoktur. 05 Ocak 2020 günü öğleden sonraki saatlerde Gülistanın isimlerini hatırlamadığım arkadaşları beni telefon ile arayarak Gülistan'dan haber alamıyoruz senin bir bilgin var mı diye sorduklarında haberdar oldum. Bende beni arayanlara "Gülistan üniversiteye gidecekti, benim bildiğim bu" dedim. Gülistan'ın kayıp olduğunu arkadaşlarından öğrendikten sonra Gülistan'a mesaj yazdım. Günlük rutinime devam ederken etrafa da göz gezdirdim Gülistan belki oralarda olabilir diye. Ben durumun bu kadar ciddi ve Gülistan'ın tehlikede olabileceğini hiç düşünmedim" şeklinde konuştu.
Genç kızın kaybolmasının ardından ona attığı "Bana sadece söyle, yaşıyorum de" ve "Bu zamanda benim de başıma böyle bir şey gelse ben de korkardım" mesajlarını da açıklayan Abarakov, "Köprüden atladı haberleri çıkınca yaşadığını umut etmek için yazdım. Devlet beni bu kadar süre arasaydı ortaya çıkınca ceza almaktan korkardım, mesajdaki kastım buydu" ifadelerini kullandı.
"GÜLİSTAN'IN HAMİLE OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"
Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı. Bulunsaydı kesinlikle Gülistan'a sahip çıkar ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına bir iş gelmiş olsaydı veya bunu ben bilseydim kesinlikle Gülistan'a sahip çıkardım ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına gelen olayı bilmiyorum. Gülistan benim için çok değerli olduğu için Cansun'un Gülistan'ı arayıp yanında olmasını istedim" dedi.
"EMNİYET MÜDÜRÜYLE LÜKS OTELDE 2 AY KALDIK, ÜCRET ÖDEMEDİK"
İfadenin en çarpıcı kısımlarından biri ise Abarakov'un Rusya'dan Türkiye'ye döndükten sonraki sürece dair anlattıkları oldu.
Antalya Havalimanı'nda bir emniyet müdürü tarafından karşılandığını iddia eden Abarakov, lüks bir otelde konakladıklarını belirtti:
"Rusya'dan Antalya'ya geldim. Havaalanında beni emniyet müdürü ve yanında birkaç polis ile ailem karşıladı."
"Antalya Belek'teki lüks bir otele yerleştik. Bu otelde ailemle birlikte yaklaşık 1,5 - 2 ay kadar kaldık. Bize iki oda ayırmışlardı."
"Bu otelin ücretini ben, annem veya üvey babam ödemedi. Otelde bizimle beraber emniyet müdürü dahil 4-5 tane daha polis vardı."
"Otelden çıkmak istediğimizi bizi koruyan polislere bildirdik. Üstlerine sorup beklememizi söylediler. Daha sonra tahsisli minibüsle Alanya'da kiralanan daireye geçtik."
HTS KAYITLARI "İLETİŞİM KURMADIK" İDDİASINI YALANLADI!
Sorgu sırasında Zeinal Abarakov, 22 Aralık 2019 tarihinden, Gülistan'ın kaybolduğu günün bir gün öncesi olan 04 Ocak 2020 akşamına kadar genç kızla hiçbir iletişiminin olmadığını iddia etti. Ancak savcılığın önüne koyduğu HTS ve arama kayıtları, zanlının bu ifadesini açıkça yalanladı.
04 Ocak 2020 Gecesi Yaşanan Yoğun Telefon Trafiği:
Cevapsız Çağrılar: Gülistan Doku, aynı akşam saat 20.00 ile 23.09 arasında Zeinal Abarakov'u tam 13 kez aradı ancak bu aramalar cevapsız kaldı.
Gülistan'dan Mesaj: Saat 20.08'de Gülistan, Zeinal'a mesaj gönderdi.
Annenin Devreye Girmesi: Mesajın hemen ardından, saat 20.24'te Zeinal'ın annesi Gülistan'ı arayarak 183 saniye (yaklaşık 3 dakika) görüştü.
Gecenin Son Araması: Saat 23.14'te bu kez Zeinal Abarakov, Gülistan'ı aradı ve ikili 148 saniye boyunca konuştu.
Abarakov, bu yoğun arama trafiği ve Gülistan'ın kendisine attığı "Bizim için zaman bitti" mesajı sorulduğunda, "İlişkimizin bittiğini anladım, neden 15 gün sonra benimle iletişime geçmek istediğini bilmiyorum" dedi.
Gülistan Doku dosyasında çok yönlü soruşturma devam ediyor.