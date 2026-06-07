Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abarakov'un tam ifadesi! "Kolundan çektim" itirafı ve çelişkili HTS kaydı: Son mesajı "korkuyorum" oldu

Gülistan'ın yanına geldiğinde de çok fazla üzgün, durgun ve kaygılı olduğunu söyleyen Abarakov, "Bu durumun benim ile bir ilgisi yoktur. 05 Ocak 2020 günü öğleden sonraki saatlerde Gülistanın isimlerini hatırlamadığım arkadaşları beni telefon ile arayarak Gülistan'dan haber alamıyoruz senin bir bilgin var mı diye sorduklarında haberdar oldum. Bende beni arayanlara "Gülistan üniversiteye gidecekti, benim bildiğim bu" dedim. Gülistan'ın kayıp olduğunu arkadaşlarından öğrendikten sonra Gülistan'a mesaj yazdım. Günlük rutinime devam ederken etrafa da göz gezdirdim Gülistan belki oralarda olabilir diye. Ben durumun bu kadar ciddi ve Gülistan'ın tehlikede olabileceğini hiç düşünmedim" şeklinde konuştu. Genç kızın kaybolmasının ardından ona attığı "Bana sadece söyle, yaşıyorum de" ve " Bu zamanda benim de başıma böyle bir şey gelse ben de korkardım" mesajlarını da açıklayan Abarakov, "Köprüden atladı haberleri çıkınca yaşadığını umut etmek için yazdım. Devlet beni bu kadar süre arasaydı ortaya çıkınca ceza almaktan korkardım, mesajdaki kastım buydu" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku



"GÜLİSTAN'IN HAMİLE OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"



Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı. Bulunsaydı kesinlikle Gülistan'a sahip çıkar ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına bir iş gelmiş olsaydı veya bunu ben bilseydim kesinlikle Gülistan'a sahip çıkardım ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına gelen olayı bilmiyorum. Gülistan benim için çok değerli olduğu için Cansun'un Gülistan'ı arayıp yanında olmasını istedim" dedi.



Gülistan Doku



"EMNİYET MÜDÜRÜYLE LÜKS OTELDE 2 AY KALDIK, ÜCRET ÖDEMEDİK"



İfadenin en çarpıcı kısımlarından biri ise Abarakov'un Rusya'dan Türkiye'ye döndükten sonraki sürece dair anlattıkları oldu.



Antalya Havalimanı'nda bir emniyet müdürü tarafından karşılandığını iddia eden Abarakov, lüks bir otelde konakladıklarını belirtti:

"Rusya'dan Antalya'ya geldim. Havaalanında beni emniyet müdürü ve yanında birkaç polis ile ailem karşıladı."

"Antalya Belek'teki lüks bir otele yerleştik. Bu otelde ailemle birlikte yaklaşık 1,5 - 2 ay kadar kaldık. Bize iki oda ayırmışlardı."

"Bu otelin ücretini ben, annem veya üvey babam ödemedi. Otelde bizimle beraber emniyet müdürü dahil 4-5 tane daha polis vardı."

"Otelden çıkmak istediğimizi bizi koruyan polislere bildirdik. Üstlerine sorup beklememizi söylediler. Daha sonra tahsisli minibüsle Alanya'da kiralanan daireye geçtik."