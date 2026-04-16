Milliyetçi Hareket Partisi, İl Teşkilatlarında fesihlere devam ediyor.

BİLECİK VE ÇANAKKALE

İstanbul ile başlayan değişikliklerin ardından listeye Bilecik ve Çanakkale de eklendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çanakkae İl Tekilatı'nın da feshedildiğni açıklayan Yalçın, "Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." dedi.

FESHEDİLEN TEŞKİLATLAR

İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026): İl başkanlığı ve 39 ilçe teşkilatının tamamı feshedildi.

Eski İl Başkanı: Sertel Selim (görevden alındı).

Yeni İl Başkanı: Volkan Yılmaz atandı.

Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026): Feshedildi.

Eski İl Başkanı: Selçuk Alıç.

Yeni İl Başkanı: Mehmet Ali Türker atandı

Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026): Feshedildi

Eski İl Başkanı: İsmail Candemir.

Yeni İl Başkanı: Ayhan Sezer atandı

Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026): Feshedildi

Yeni İl Başkanı: Ali Okyay atandı.