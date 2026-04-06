Parti daha önce de İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken teşkilat kararlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul'da başlatılan fesih sürecinin ardından bu kez Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları kapatıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğüne dayandırıldığını duyurdu. Aynı açıklamada iki il için yeni atamalar da yapıldı.