Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken teşkilat kararlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul'da başlatılan fesih sürecinin ardından bu kez Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları kapatıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğüne dayandırıldığını duyurdu. Aynı açıklamada iki il için yeni atamalar da yapıldı.
YENİ İL BAŞKANLARI ATANDI
Yalçın'ın açıklamasına göre Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetkiyle, 34'üncü madde uyarınca feshedildi. Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atandı.
Bingöl İl Teşkilatı da aynı gerekçelerle kapatıldı. Bingöl İl Başkanlığı görevine ise Emin Varan getirildi.
FESİH KARARLARI ART ARDA GELİYOR
MHP'de son dönemde teşkilatlara yönelik dikkat çeken tasarruflar art arda geliyor. Gaziantep ve Bingöl kararları, partideki yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğine işaret etti.
DAHA ÖNCE İSTANBUL TEŞKİLATI DA FESHEDİLMİŞTİ
Daha önce MHP, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatını da feshetmişti. Kararı yine Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kongre sürecine kadar İstanbul'da "yetkilendirilmiş kurucu yönetim kurulları"nın görev yapacağını açıklamıştı. Bu süreçte Volkan Yılmaz İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmişti.
İstanbul teşkilatındaki fesih kararının, kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve parti içi gelişmeler sonrası alınması dikkat çekmişti.