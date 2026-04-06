MHP Gaziantep ve Bingöl teşkilatını feshetti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarının parti tüzüğünün 52 ve 54’üncü maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda, 34’üncü madde uyarınca feshedildiğini duyurdu. Yalçın, aynı karar kapsamında Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç’ın, Bingöl İl Başkanlığı’na ise Emin Varan’ın atandığını bildirdi.

  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarını feshetti.
  • Feshedilen Gaziantep İl Başkanlığı'na Mehmet Sait Kılıç, Bingöl İl Başkanlığı'na ise Emin Varan atandı.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, kararın parti tüzüğüne dayanılarak alındığını açıkladı.
  • Parti daha önce de İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken teşkilat kararlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul'da başlatılan fesih sürecinin ardından bu kez Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları kapatıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğüne dayandırıldığını duyurdu. Aynı açıklamada iki il için yeni atamalar da yapıldı.

YENİ İL BAŞKANLARI ATANDI

Yalçın'ın açıklamasına göre Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetkiyle, 34'üncü madde uyarınca feshedildi. Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atandı.

Bingöl İl Teşkilatı da aynı gerekçelerle kapatıldı. Bingöl İl Başkanlığı görevine ise Emin Varan getirildi.

FESİH KARARLARI ART ARDA GELİYOR

MHP'de son dönemde teşkilatlara yönelik dikkat çeken tasarruflar art arda geliyor. Gaziantep ve Bingöl kararları, partideki yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Son dakika: MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshetti! Feti Yıldız sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı | Volkan Yılmaz dönemi

DAHA ÖNCE İSTANBUL TEŞKİLATI DA FESHEDİLMİŞTİ

Daha önce MHP, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatını da feshetmişti. Kararı yine Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kongre sürecine kadar İstanbul'da "yetkilendirilmiş kurucu yönetim kurulları"nın görev yapacağını açıklamıştı. Bu süreçte Volkan Yılmaz İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmişti.

İstanbul teşkilatındaki fesih kararının, kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve parti içi gelişmeler sonrası alınması dikkat çekmişti.

