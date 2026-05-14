MHP Malatya İl Teşkilatı feshedildi: Yeni il başkanı Turgay Şengönül oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildiğini, Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül’ün atandığını duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- MHP Malatya il teşkilat organları parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildi.
- MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atandı.
- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
- Karar parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetki çerçevesinde alındı.
- Yalçın kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildi. MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.
Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını bildiren Yalçın, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.
Daha önce İstanbul, Gaziantep ve Bingöl il ve ilçe teşkilatları da feshedilmişti.