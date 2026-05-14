MHP Malatya İl Teşkilatı feshedildi: Yeni il başkanı Turgay Şengönül oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

( Semih Yalçın X paylaşımı ekran görüntüsü)

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını bildiren Yalçın, kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.

Daha önce İstanbul, Gaziantep ve Bingöl il ve ilçe teşkilatları da feshedilmişti.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel