MHP'de yeni il başkanı duyuruldu | Muğla Yatağan'da değişim
MHP il ve ilçe teşkilatlarına yönelik görev değişiklikleri Muğla’nın Yatağan ilçesiyle devam etti. MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak’ın görevine son verildiği duyuruldu. Çolak’tan boşalan göreve Osman Bulut getirilirken, öncekilerin aksine bu defa yönetim feshedilmedi.
Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında süregelen yenilenme hamleleri Muğla'nın Yatağan ilçesine uzandı.
MHP Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak görevinden uzaklaştırıldı. Çolak'tan boşalan ilçe başkanlığı görevine Osman Bulut getirildi.
İlçe teşkilatındaki görev değişimini MHP Muğla İl Başkanlığı duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Yatağan ilçe Başkanlığı görevinden Bülent Çolak alınmış, yerine Osman Bulut atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Bülent Çolak'a teşekkür ediyor, görevi devralan Osman Bulut'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Yatağanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
FESİH YOK
Öncekilerin aksine bu defa yönetim feshedilmeyerek sadece il başkanı değiştirildi.
MHP'de daha önce İstanbul, Kütahya ve Eskişehir ve Kars'ta benzer adım atılmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars teşkilatlarının feshedildiğini duyurmuştu.