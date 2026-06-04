İlçe belediyesinde bile koltuk kavgası var: Güzelbahçe'de yolsuz başkanın makamına 4 CHP'li talip

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonucunda tutuklanan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın koltuğu için parti içinde kıyasıya bir rekabet başladı. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Günay'ın yerine vekalet edecek ismi belirlemek amacıyla yapılan ilk girişimler sonuçsuz kaldı.