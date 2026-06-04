İlçe belediyesinde bile koltuk kavgası var: Güzelbahçe'de yolsuz başkanın makamına 4 CHP'li talip
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından CHP içinde vekalet yarışı hız kazandı. Günay’ın avukatları aracılığıyla Ayşe Akın’ı işaret etmesine rağmen il yönetiminin toplantısında ortak karar alınamadı. Altan İnanç, Çağlayan Bilgen ve Mehmet Eren’in isimleri kulislerde yankılanırken, gözler belediye meclisinin 5 Haziran Cuma günü yapacağı oylamaya çevrildi.
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- İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay çeşitli suçlamalardan tutuklandı.
- İçişleri Bakanlığı Günay'ı görevden uzaklaştırarak belediyede vekil atama sürecini başlattı.
- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, meclis üyeleri arasında başkan vekilliği için uzlaşma sağlayamadı.
- Başkan vekilliği için Ayşe Akın, Altan İnanç, Çağlayan Bilgen ve Mehmet Eren isimleri ön plana çıktı.
- Güzelbahçe Belediye Meclisi 5 Haziran Cuma günü olağanüstü toplanarak başkan vekilini seçecek.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonucunda tutuklanan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın koltuğu için parti içinde kıyasıya bir rekabet başladı. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Günay'ın yerine vekalet edecek ismi belirlemek amacıyla yapılan ilk girişimler sonuçsuz kaldı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Mustafa Günay, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı, kanuni süreç doğrultusunda Günay'ı görevden uzaklaştırdı. Belediyenin CHP'li yönetiminde oluşan boşluk, gözleri meclis üyeleri arasındaki vekalet yarışına çevirdi.
UZLAŞAMADILAR
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, meclis üyeleri arasında konsensüs sağlamak amacıyla önceki gün toplantı düzenledi.
Toplantıda, boşalan başkanlık koltuğuna oturmak isteyen 4 ismin ön plana çıkması nedeniyle ortak karara varılamadığı öğrenildi.
GÜNAY'IN İŞARET ETTİĞİ İSİM KABUL GÖRMEDİ
Tutuklu bulunan Mustafa Günay'ın, avukatları aracılığıyla başkan vekilliği için Ayşe Akın'ı işaret ettiği öne sürüldü.
Çağatay Güç başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirmede, Ayşe Akın ismi üzerinde mutabakat sağlanamadığı bildirildi.
SEÇİM CUMA GÜNÜ
Güzelbahçe Belediye Meclisi, yaşanan belirsizliği gidermek üzere 5 Haziran Cuma günü saat 15.00'te olağanüstü toplanma kararı aldı.
Gerçekleştirilecek oylama sonucunda, Mustafa Günay'ın yerine belediye başkanlığına vekalet edecek isim resmiyet kazanacak.