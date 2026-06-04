Yine rekorlara geçti! Dünyanın ilk yüzde 100 güneş enerjili mega havalimanı: İGA İstanbul

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İGA İstanbul Havalimanı, Eskişehir'deki 220 milyon avro yatırımlı 240 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayan dünyanın ilk mega havalimanı oldu.

Santralin resmi açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Ankara'daki toplu açılış töreninde gerçekleştirildi.

Proje sayesinde yıllık 212.800 ton karbondioksit emisyonu engellenerek, 25 yılda 517 milyon kızılçam ağacının karbon tutma kapasitesine eş değer çevresel fayda sağlanacak.

İGA, 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 50'den yüzde 90'a yükselterek 2050 Net Sıfır Emisyon hedefinde yol haritasının yüzde 30-40 önünde ilerliyor.

Türkiye'nin enerji mevzuatından yararlanan havalimanı, tesis dışındaki santralden temiz enerji kullanan ilk mega havalimanı unvanıyla küresel bir referans haline geldi.

Sürdürülebilirlik vizyonunu enerji dönüşümü yatırımlarıyla güçlendiren İGA İstanbul Havalimanı'nın Eskişehir'deki Güneş Enerjisi Santrali (GES), 220 milyon avro yatırım bedeli, 240 megavat (MW) toplam kurulu gücü ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı ile küresel havacılık sektörünün en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından biri oldu.

İGA enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılıyor. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte örnek uygulamalara imza atan İGA İstanbul Havalimanı, 240 MW toplam kurulu güce sahip GES yatırımıyla tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan dünyanın ilk mega havalimanı oldu. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda 220 milyon avro yatırımla faaliyete geçen proje sayesinde İGA İstanbul Havalimanı, operasyonlarında kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak hem dünya havacılık sektöründe önemli bir ilke imza attı hem de "2050 Net Sıfır Emisyon" hedefleri doğrultusunda kritik bir eşiği geride bıraktı. Küresel havacılık sektörünün en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından Eskişehir GES'in resmi açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" kapsamında yapıldı.