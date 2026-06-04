Mehmet Akif Ersoy davasında yeni gelişme: İddianame savcılığa iade | 286 yıl hapis isteniyordu
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından savcılığa iade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı ile uyuşturucu ticareti suçlamaları yöneltilirken toplam 286 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, dosyayı incelemesinin ardından iddianamenin iadesine karar verdi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 8 şüpheli hakkındaki iddianameyi savcılığa iade etti.
- İddianame 20 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak mahkemeye gönderilmişti.
- Mehmet Akif Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
- İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin kokain tuzağı ve kadın mağdurlara yönelik istismar iddiaları yer almıştı.
- Soruşturma kapsamında Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.
TACİZ SKANDALLARI TEK TEK ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında, uyuşturucu ve grup seks partileri düzenlediği iddialarının yanı sıra Habertürk'te çalışan kadınlara yönelik taciz suçlamaları da yer aldı.
Dosyadaki ifadelerde, bir kadın spiker Mehmet Akif Ersoy ile tanışmasının ardından Bebek ve Etiler'de kullanılan evlerde yaşananlara tanıklık ettiğini öne sürmüştü.
Spiker, bu evlerde uyuşturucu kullanımı ve birden fazla kişinin dahil olduğu cinsel ilişkiler yaşandığını iddia ederken, dosyada kokain kullanımına ilişkin anlatımların da yer aldığı belirtildi.
Yargı süreci devam edilen dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı ve 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin iadesi gerçekleşti.
İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs'ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
SAVCILIĞA İADE EDİLDİ
Ancak mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un, 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin iddianamede, kokain tuzağı, Ulus'taki parti evi ve kadın mağdurlara yönelik istismar iddiaları yer almıştı.
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