Soruşturma kapsamında Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin kokain tuzağı ve kadın mağdurlara yönelik istismar iddiaları yer almıştı.

Mehmet Akif Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 8 şüpheli hakkındaki iddianameyi savcılığa iade etti.

Dosyadaki ifadelerde, bir kadın spiker Mehmet Akif Ersoy ile tanışmasının ardından Bebek ve Etiler'de kullanılan evlerde yaşananlara tanıklık ettiğini öne sürmüştü.

Soruşturma dosyasında, uyuşturucu ve grup seks partileri düzenlediği iddialarının yanı sıra Habertürk'te çalışan kadınlara yönelik taciz suçlamaları da yer aldı.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs'ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yargı süreci devam edilen dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı ve 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin iadesi gerçekleşti.

Spiker, bu evlerde uyuşturucu kullanımı ve birden fazla kişinin dahil olduğu cinsel ilişkiler yaşandığını iddia ederken, dosyada kokain kullanımına ilişkin anlatımların da yer aldığı belirtildi.

SAVCILIĞA İADE EDİLDİ

Ancak mahkeme, iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un, 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

NE OLMUŞTU? Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin iddianamede, kokain tuzağı, Ulus'taki parti evi ve kadın mağdurlara yönelik istismar iddiaları yer almıştı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel