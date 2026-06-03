Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Sarı, "Ekonomi" ve "Dış Politika" ile "Hukuk ve Seçim İşleri" birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceğini ve çalışmalarını danışma kurulları aracılığıyla yürüteceğini bildirdi.

19 KİŞİLİK A TAKIMI BELLİ OLDU



Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulunda şu isimlerin yer aldığını söyledi:

Görev Sorumlu Kişi Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu Yurtiçi Örgütlenme Orhan Sarıbal Yurtdışı Örgütlenme Semra Dinçer İdari ve Mali İşler Bülent Kuşoğlu Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler Müslim Sarı Medya ve Halkla İlişkiler Deniz Demir Sağlık Politikaları Ali Rıza Erbay İşveren Sendikaları ve İş Dünyası Cemal Canpolat Sosyal Politikalar Necdet Saraç Eğitim Politikaları Yıldırım Kaya Gençlik Politikaları Hasan Efe Uyar Kültür ve Sanat Politikaları Berhan Şimşek Bilgi ve İletişim Teknolojileri Devrim Barış Çelik Arge ve Üretim Politikaları Ahmet Hakan Uyanık Bölgesel Kalkınma Politikaları Nevaf Bilek İşçi Sendikaları ve STK'lar Adnan Demirci Sanayi ve Ticaret Politikaları Tahsin Tarhan İnsan Hakları ve Aile Gamze Akkuş İlgezdi

ÖZEL'LE GÖRÜŞEN 3 VEKİL KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ



Öte yandan CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Dün CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.