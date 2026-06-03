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Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını bildirdi. Öte yandan Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağı ifade edildi. Öte yandan dün CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak
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  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısı yapacak.
  • CHP'nin yeni 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 2 Haziran'da belirlendi.
  • Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ekonomi, dış politika ve hukuk birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı çalışacağını açıkladı.
  • CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
  • CHP Parti Meclisi 11 Haziran Perşembe günü toplanacak.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını bildirdi. Öte yandan Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağı ifade edildi.


MYK 2 HAZİRAN'DA BELLİ OLDU

CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri 2 Haziran'da belirlendi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda belirlenen yeni MYK hakkında bilgi verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak-2

Sarı, "Ekonomi" ve "Dış Politika" ile "Hukuk ve Seçim İşleri" birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceğini ve çalışmalarını danışma kurulları aracılığıyla yürüteceğini bildirdi.

19 KİŞİLİK A TAKIMI BELLİ OLDU

Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulunda şu isimlerin yer aldığını söyledi:

GörevSorumlu Kişi
Genel SekreterRıfat Turuntay Nalbantoğlu
Yurtiçi ÖrgütlenmeOrhan Sarıbal
Yurtdışı ÖrgütlenmeSemra Dinçer
İdari ve Mali İşlerBülent Kuşoğlu
Parti Sözcüsü ve Yerel YönetimlerMüslim Sarı
Medya ve Halkla İlişkilerDeniz Demir
Sağlık PolitikalarıAli Rıza Erbay
İşveren Sendikaları ve İş DünyasıCemal Canpolat
Sosyal PolitikalarNecdet Saraç
Eğitim PolitikalarıYıldırım Kaya
Gençlik PolitikalarıHasan Efe Uyar
Kültür ve Sanat PolitikalarıBerhan Şimşek
Bilgi ve İletişim TeknolojileriDevrim Barış Çelik
Arge ve Üretim PolitikalarıAhmet Hakan Uyanık
Bölgesel Kalkınma PolitikalarıNevaf Bilek
İşçi Sendikaları ve STK'larAdnan Demirci
Sanayi ve Ticaret PolitikalarıTahsin Tarhan
İnsan Hakları ve AileGamze Akkuş İlgezdi

ÖZEL'LE GÖRÜŞEN 3 VEKİL KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Dün CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gürsel Erol

ARAMIZDA KIRGINLIK YOK

Parti genel merkezinde basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Öztunç, "Genel Başkanımızla görüştük. Şimdi Meclis'e geçiyoruz. Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak-4 Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak-5 Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü TBMM'deki CHP grup toplantısında konuşacak-6

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