Bahçeli'den CHP'deki paralel yapıya Terörsüz Türkiye ve sokak uyarısı: "Toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz"

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

SİYASİ PARTİLERDE AYRIŞMALAR YENİ DEĞİL



Türk siyasi hayatında parti içi mücadelelerin ve ideolojik farklılıkların yol açtığı siyasi ayrışmalar yeni değildir. Ancak tarihsel tecrübeler göstermektedir ki ayrışmaların etkisi yalnızca ilgili siyasi hareketle sınırlı kalmayıp ülkenin genel siyasi iklimine de yansımaktadır. Bu süreçte önemli olan ise mücadelenin ne ölçüde sertleştiği, toplumsal kutuplaşmayı artırıp artırmadığı, siyaset ahlakına, etik ilke ve esaslara, hukuka, demokratik teamüllere ve kamu düzenine uygun yürütülüp yürütülmediğidir. Siyaset bilimi literatüründe çatışmacı ayrışmalar, kısa vadede tarafların kendi tabanlarını konsolide etmelerine yardımcı olsa da uzun vadede karşılıklı yıpranma maliyeti üretmektedir. Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse parti tabanlarında kalıcı kırgınlıklar oluşabilecek, gelecekteki olası iş birlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir. CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. Özellikle tarafların birbirlerini siyasi rakipten ziyade meşruiyet sorunu üzerinden değerlendirmesi siyasi dilin sertleşmesine, sosyal ve konvansiyonel medya merkezli gerilimlerin artmasına, toplumsal uzlaşma zemininin daralmasına ve kurumsal kimliğe duyulan güvenin zarar görmesine neden olmaktadır. Siyasetin temelde kanunlara ve etik kurallara uygun bir zeminde yürütülmesi esastır. Hukuken sakat olduğu tespit edilmiş bir işlemde mağdurun korunması hukuk güvenliğinin gereğidir.



CHP'YE TERÖRSÜZ TÜRKİYE UYARISI Türkiye'nin köklü bir partisi olan CHP'de yaşanmakta olan gerilimin yaygınlaşması toplumsal barış gibi geniş siyasi mutabakat gerektiren milli meselelerde ortak zemin oluşturulmasını zorlaştırabilecek, kamuoyu enerjisi terörsüz Türkiye veya reform gündemlerinden ziyade parti içi tartışmalara yönelebilecektir. Tarihsel olarak toplumsal gerilim dönemlerinde radikal söylemler daha görünür hale geldiğinden kutuplaşma üzerinden beslenen marjinal aktörlere alan açılabilecektir. Bu nedenle CHP içinde yaşanabileceği ileri sürülen olası bir ayrışma, yalnızca bir parti meselesi olarak görülmemelidir. Türkiye'nin demokratik kültürü, siyasal kurumlaşma düzeyi ve toplumsal huzur ortamı üzerinde de etkiler üretebilecektir. REKABET TOPLUMSAL FAY HATLARINI DERİNLEŞTİRMEYECEK BİR DİL İLE YÜRÜTÜLMELİDİR Türkiye'nin hem siyasal istikrarı hem de terörsüz, huzurlu bir gelecek hedefi açısından en önemli unsur, rekabetin kurumsal sınırlar içinde kalması ve siyasi mücadelenin toplumsal fay hatlarını derinleştirmeyecek bir dil ile yürütülmesidir. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz, toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Milli iradenin temsilcisi olan siyasi partilerin ve siyasetçilerin bu sorumluluk bilinciyle hareket etme mecburiyeti bulunmaktadır.

CHPli Özel yolsuzluklara karşı Atatürk maskesini taktı Anıtkabire yürüyüş başlattı! Başkan Erdoğanı suçladı A Haberi hedef aldı MİLLİ DEĞERLER ÜZERİNDEN POLİTİK AYRIŞMA



Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir yürüyüşleri Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir. Zira Gazi Meclis ve Anıtkabir, siyasetin aktüel tartışmalarının dışında, Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden millî hafıza mekânlarıdır. Türk milletinin müşterek değerlerini ifade eden millî hafıza mekânlarında yaptığı politik açıklamalarla Özel, demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının yegâne temsilcisi olarak kendisini göstermeyi amaçlamaktadır. Zira bütün Türk gençliğinin kalbine nakşettiği Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini, Anıtkabir'de okutması Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma politikasının ve mizanseninin tehlikeli bir parçası olmuştur. ÖZEL TOPLUMU AYRIŞTIRIYOR: YA BİZDESİNİZ YA ONLARDAN



Politik amaçlar uğruna millî hafıza mekanlarının ve millî kahramanların suistimali, bunlar üzerinden "ya bizdensiniz ya da onlardan" mealinde toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup, iç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu dönemde, bölgemizdeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya dayalı emperyalist oyunun Türkiye'deki izdüşümünü teşkil etmektedir. Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir'in bekçisi, ne Atatürk'ün mirasçısı, ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir. Bir dönem yönettiği CHP'de ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden, partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi Atatürk'ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz.

Özgür Özelden Anıtkabirde ben genel başkanım ısrarı: Çelenkle protokolü delmeye kalkıştı



ÖZEL'İN ERGEN DEVRİMCİLİĞİ Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel'in; devlet adabından, CHP'nin tarihî ve kurumsal kimliğinden kopuk; Türk siyasî hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte "ergen devrimciliği" ne CHP, ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır. PARTİ İÇİNDE BASKI UNSURU: İŞBİRLİKÇİ VE HAİN SÖYLEMİ



Özgür Özel'in nümayiş siyaseti aynı zamanda CHP teşkilatları arasında safları sıkı tutma gayretinin izdüşümüdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin CHP'ye yönelik operasyonlarının taşeronu ve Kemal Bey'in saflarında yer alanların bu operasyonun destekçisi ilan edilmesiyle ilerleyen süreçte Genel Merkez lehine teşkilatlardan saf değiştirecek olanlara da gözdağı verilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla Özel'in paralel liderliğinde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurulması ve Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlardaki ve toplumdaki olumlu karşılığının engellenmesi hedeflenmektedir. CHP'de arınma sürecine dayanan gayrı ahlaki ve yolsuzluk dosyalarının gün yüzüne çıkmasıyla teşkilatlarda kendisine yönelik desteğin azalması tehlikesine karşı kendisinden olmayan herkesi peşinen iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamak ise Özel'in sorunlu siyaset anlayışının bir yansımasıdır. AYRIŞMAYI GÖRÜNÜR KILAN BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs 2026 tarihinde bayramlaşma amacıyla parti genel merkezine gelerek yaptığı konuşmasında, partide yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık gibi CHP ilkeleriyle bağdaşmayan gelişmelere işaret ederek bir arınmadan bahsetmiş ve bunlara sebep olanları önceden fark edemediği için partililerden özür dilemiştir. "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla partide arınma ve temizlenme kararlılığını ortaya koymuştur. Aynı saatlerde CHP Ankara il başkanlığı önünde Özgür Özel bir açık hava toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda yaptığı konuşmada derhal kongre tarihinin açıklanması gerektiğini, butlan kararının kimseye Genel Başkan meşruiyeti vermeyeceğini, CHP'de mazbatasız Genel Başkanın oturamayacağını, ifade etmiştir. KILIÇDAROĞLU TERTEMİZ BİR BAŞLANGIÇ VADETMİŞTİR



Bu konuşmalarda öne çıkan dikkat çekici hususlar bulunmaktadır: Kemal Kılıçdaroğlu; "Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı" gibi ağır sözlerle birlikte Parti içerisindeki FETÖ'cülere işaret etmiştir. CHP'yi arındırmaktan söz etmiş ve Türkiye için tertemiz bir başlangıç vadetmiştir. Yeni bir kongre için tedbir kararının kalkması gerektiğine değinmiş ve o zamana kadar temizlenmiş bir parti oluşturmak için Genel Başkanlık yetkilerini kullanacağını vurgulamıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖZEL PARTİ TABANINI TAHRİK EDİYOR



Özgür Özel ise süreci toptan reddeden bir yaklaşımla hareket etmektedir. Kılıçdaroğlu'nu hükümetle işbirliği yapmakla suçlayarak gerilimi tırmandıran, taraftar toplamaya çalışan bir çaba içinde görünmektedir. Parti tabanını sağduyuya davet etmek yerine tahrik etmek suretiyle kutuplaşmayı keskinleştirici bir tavır takındığı izlenmektedir. İlk zamanlardaki uzlaşmaya yakın dil tamamen düşmanlaştırıcı bir dile bürünmüştür. HAİN KEMAL SLOGANLAR ATILMASINA MANİ OLUNMADI



Nitekim 2 Haziran 2026 günü nasıl yapılacağına ilişkin karşılıklı yetki tartışmalarından sonra Sayın Özel başkanlığında gerçekleştirilen CHP'nin TBMM Grup toplantısında; "hain Kemal" sloganları atılması ve bunlara mani olunmaması, dil ve üslup konusunda yaptığımız ikazın önemini ortaya koyarken, taraflarca gemilerin yakılmaya doğru gidildiğinin de işareti olmuştur. YENİ STRATEJİ, HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELEDEN "FİZİKİ MÜCADELE"YE



Mutlak butlan kararı üzerine Parti genel merkezini baba ocağı tabir ederek teslim etmeyeceklerini ifade eden Özgür Özel ve ekibi, kısa süre sonra partiden ayrılmışlar, oradan TBMM'ne yürümüşlerdir. O süreçte haksızlıktan, hukuki ve siyasi mücadeleden bahsederken 30 Mayıs Perşembe günü Ankara İl başkanlığı önünde yaptığı açık hava toplantısında "canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız" diyerek meseleyi yeni bir boyuta taşımış, oradan da Anıtkabir'e yürümüştür. Ancak Gazi'nin huzurunda yaşanan görüntü hoş olmamış, Anıtkabir'in mehabetine uygun düşmemiştir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün parti içi bir mesele için araçsallaştırılmaya çalışılması kabul edilemez bir tutumdur.