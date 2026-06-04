TBMM raporundan çarpıcı tablo: Suça sürüklenen çocuklarda bağımlılık alarmı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nun 800 sayfayı aşan raporu milletvekillerine dağıtıldı.

Türkiye genelindeki 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 4 bin 989 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, 12-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 83,4'ünün sigara, yüzde 47,3'ünün alkol, yüzde 52,9'unun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı belirlendi.

Raporda, çocukların uyuşturucu veya alkol etkisi altında işlediği ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda ceza infaz sürecindeki hafifletici hükümlerin uygulanmaması önerildi.

Komisyon, 2009 yılından sonra doğan kişilere tütün ve tütün ürünlerinin ömür boyu satılmasının yasaklanmasını tavsiye etti.

Raporda, aile sağlığı merkezleri bünyesinde aile terapisti modelinin oluşturulması ve kapalı sohbet gruplarına yönelik siber denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi önerildi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nun 800 sayfayı aşan raporu milletvekillerine dağıtıldı. Çocukların suça sürüklenmesinin nedenleri ve çözüm önerilerinin ele alındığı raporda, bağımlılık başta olmak üzere birçok risk faktörüne ilişkin dikkat çekici veriler yer aldı.

TBMM Suça SürÜklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda çarpıcı veriler yer aldı.(Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİ UYUŞTURUCU VE ALKOL KULLANMIŞ Komisyon tarafından Türkiye genelindeki 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 4 bin 989 çocuk üzerinde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre 12-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 83,4'ünün sigara kullandığı, yüzde 47,3'ünün alkol aldığı, yüzde 52,9'unun ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı belirlendi. Raporda, tütün, alkol, madde, dijital bağımlılık ve kumarla mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. AİLE TERAPİSTİ ÖNERİSİ Raporda, çocukların suça sürüklenmesinde aile içi sorunların önemli bir risk faktörü olduğuna işaret edildi. Ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlara yönelik müdahalelerin artırılması amacıyla aile sağlığı merkezleri bünyesinde "aile terapisti" modelinin oluşturulması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması önerildi.