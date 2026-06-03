İlker Başbuğ’dan Özgür Özel’e FETÖ siperi: “En son kişi” | Yalım bu işin neresinde | Bu gerçekleri duymadın mı Başbuğ

Başbuğ, 15 Temmuz kalkışmasına ilişkin, " Diğer askeri darbelere benzemiyor. Bu Gülen Cemaati'nin TSK içindeki unsurlarıyla yaptığı silahlı darbe hareketi " ifadelerini kullanmıştı.

1 Ağustos 2016'da CNN Türk'te konuşan İlker Başbuğ, " 15 Temmuz kalkışmasını bir askeri darbe olarak değerlendirmiyorum ." demişti.

Genelkurmay Başkanlığı döneminde FETÖ'nün orduya sızmalarının aralıksız devam ettiği, kendisinin de seyirci kaldığı yönünde sıkça eleştirilen İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili de tuhaf sözler sarf etmişti.

Özel ile FETÖ'nün organik bağı, örgüt yöneticilerinin mahkeme dosyalarına giren itiraflara da yansıyor.

17-25 Aralık kumpas sürecinde FETÖ'ye 'cemaat' diyerek sahip çıkan Özel'in, çocuğunu örgütün kapatılan Yamanlar Koleji'ne gönderdiği, Zaman ve Taraf gazeteleri tarafından parlatıldığı biliniyor.

İlker Başbuğ'un kefil olduğu Özgür Özel'in geçmişteki eylem ve söylemleri, FETÖ ile olan karanlık irtibatını gözler önüne seriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel FETÖ tarafından bakın nasıl parlatılmış! İtirafçı ifadelerinde Özgür Özel!

Ekrem İmamoğlunun tavşan adayı Özgür Özel FETÖ tarafından bakın nasıl parlatılmış! İtirafçı ifadelerinde Özgür Özel!

Uludemir, kendisinin hazırladığı 20 kişilik "siyasete ehil kişiler" listesine Özgür Özel'in ismini "Eczacı" notuyla eklediğini ve bu listenin Amerika'daki "mahrem yapılanmaya" gönderildiğini söyledi.

Uludemir, sağlanan maddi ve manevi destek sayesinde Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yükselişe geçerek 2011 yılında Manisa milletvekili olduğunu aktardı. MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli'deki parti faaliyetlerine giderek Özel'e olan sempatiyi kontrol ettiklerini belirten Uludemir, Yörükoğlu'nun kendisine " Özel'in desteklendiğini ve parlatıldığını " söylediğini dile getirdi.

Özel'in Almanya'da FETÖ elebaşlarından Mustafa Özcan ile görüşerek biat ettiğini öne süren Uludemir, " Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı." itirafında bulundu.

Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir , 2016 yılında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede Özel'in örgüt tarafından nasıl desteklendiğini anlattı.

SEÇİMDE ÖZEL İÇİN MİLYONLAR AKTI

Bu tespitten kısa süre sonra Özel, 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı yapıldı ve Uludemir'in iddiasına göre seçim sürecinde örgütten ciddi mâli destek aldı.

FETÖ'nün Manisa'da CHP sızdığını söyleyen Uludemir, ifadesinde, "Belediye seçimlerinden 1 yıl sonra yapılan genel seçimlerde de yine benzer destek Özgür Özel'e verildi ve milletvekili olarak seçilmesi sağlandı. Kendi aramızda mütevelli heyetinde bulunan kişilerle toplantı yapıyorduk. Bu toplantıda seçimlerde destek verilmesi gerektiği sıklıkla konuşuluyordu." dedi.

ÖZCAN'A ALMANYA'DA BİAT

Uludemir, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçen firari Mustafa Özcan'ın Almanya'da Özgür Özel ile buluştuğu ve Özel'in Özcan'a biat ederek yüklü miktarda para verdiği bilgisinin kendisine iletildiğini söyledi.