İlker Başbuğ’dan Özgür Özel’e FETÖ siperi: “En son kişi” | Yalım bu işin neresinde | Bu gerçekleri duymadın mı Başbuğ
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, geçmişte FETÖ ile organik bağı itirafçı beyanlarına yansıyan ve örgüt mensuplarına destek veren Özgür Özel'e sahip çıktı. İlker Başbuğ, Özel'in FETÖ ile suçlanacak en son kişi olacağını öne sürdü. Başbuğ ile Özel’in kısa süre önce uçkurcu Özkan Yalım’ın etkinliğinde bir araya geldiği kayıtlarda yer aldı. Uçkurcu Yalım’ın Uşak Belediyesi kasasından Başbuğ’a etkinlik parası aktardığı kaydedildi. Özel’in FETÖ ile organik bağına itiraz eden Başbuğ’un görmezden geldiği gerçekleri Takvim.com.tr sıralıyor…
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- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP lideri Özgür Özel'i FETÖ ile ilişkilendirilen iddialara karşı savundu.
- Başbuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Özel'in FETÖ'cülükle suçlanabilecek en son isimlerden biri olduğunu söyledi.
- Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir, Özel'in örgüt tarafından desteklendiğini ve 'siyasete ehil kişiler' listesinde yer aldığını iddia etti.
- Özel'in kızı İpek, FETÖ'nün kapatılan Yamanlar Koleji'nde düzenlenen bir yarışmada ödüllendirildi.
- Özel, cezaevindeki üst düzey FETÖ'cülerle görüşerek dayanışma mesajı verdi.
Yolsuzluk tutuklusu "uçkurcu" Özkan Yalım'ın etkinliklerinde CHP'lilerle birlikte boy gösteren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ konusunda Özgür Özel'e kalkan oldu.
Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri'deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye'de birileri FETÖ'cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir" dedi.
Başbuğ'un; 17-25 Aralık kumpas sürecinde FETÖ'ye "cemaat" diyerek tutuklanan örgüt mensuplarını savunan, çocuğuna FETÖ'nün Yamanlar Koleji'nde ödüller verilen, örgüt medyasının parlatma yayınlarıyla öne çıkan, itirafçıların ifadelerinde ismi açıkça vurgulanan Özgür Özel'e arka çıkması tuhaf karşılandı.
TAMAMEN DUYGUSAL
İlker Başbuğ'un FETÖ konusunda kefil olduğu Özgür Özel'le manidar bir etkinlikte bir araya geldiği kaydedildi.
Uşak Belediyesi'ni uçkur düşkünlüğüne alet eden Özkan Yalım'ın etkinliğine katılan Başbuğ, Özel'le 28 Eylül 2025'te Uşak'ta bir araya geldi.
Yalım, Başbuğ ve Özel birlikte omuz omuza poz verdi.
ÖZEL'İ YALIM'A SOR
Başbuğ, Özkan Yalım'ın düzenlediği Uşak Kitap Fuarı'nda imza törenine katılarak söyleşi programında konuşturuldu.
Özkan Yalım'ın İlker Başbuğ'a Uşak Belediyesi kasasından ne kadar para aktardığı ise açıklanmadı.
NE DESE GARİP
Genelkurmay Başkanlığı döneminde FETÖ'nün orduya sızmalarının aralıksız devam ettiği, kendisinin de seyirci kaldığı yönünde sıkça eleştirilen İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili de tuhaf sözler sarf etmişti.
1 Ağustos 2016'da CNN Türk'te konuşan İlker Başbuğ, "15 Temmuz kalkışmasını bir askeri darbe olarak değerlendirmiyorum." demişti.
Başbuğ, 15 Temmuz kalkışmasına ilişkin, "Diğer askeri darbelere benzemiyor. Bu Gülen Cemaati'nin TSK içindeki unsurlarıyla yaptığı silahlı darbe hareketi" ifadelerini kullanmıştı.
SAVUNDUĞUN ÖZEL BU
İlker Başbuğ'un kefil olduğu Özgür Özel'in geçmişteki eylem ve söylemleri, FETÖ ile olan karanlık irtibatını gözler önüne seriyor.
17-25 Aralık kumpas sürecinde FETÖ'ye 'cemaat' diyerek sahip çıkan Özel'in, çocuğunu örgütün kapatılan Yamanlar Koleji'ne gönderdiği, Zaman ve Taraf gazeteleri tarafından parlatıldığı biliniyor.
Özel ile FETÖ'nün organik bağı, örgüt yöneticilerinin mahkeme dosyalarına giren itiraflara da yansıyor.
FETÖ ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPTI
Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir, 2016 yılında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede Özel'in örgüt tarafından nasıl desteklendiğini anlattı.
Uludemir, Özel'in adının 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt merkezine gönderilen 'siyasete ehil kişiler' listesinde yer aldığını bildirdi.
Özel'in Almanya'da FETÖ elebaşlarından Mustafa Özcan ile görüşerek biat ettiğini öne süren Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı." itirafında bulundu.
FETÖ DESTEĞİ SAYESİNDE CHP'DE YÜKSELDİ
Uludemir, sağlanan maddi ve manevi destek sayesinde Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yükselişe geçerek 2011 yılında Manisa milletvekili olduğunu aktardı. MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli'deki parti faaliyetlerine giderek Özel'e olan sempatiyi kontrol ettiklerini belirten Uludemir, Yörükoğlu'nun kendisine "Özel'in desteklendiğini ve parlatıldığını" söylediğini dile getirdi.
Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir, FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ek ifade verdi.
Uludemir, kendisinin hazırladığı 20 kişilik "siyasete ehil kişiler" listesine Özgür Özel'in ismini "Eczacı" notuyla eklediğini ve bu listenin Amerika'daki "mahrem yapılanmaya" gönderildiğini söyledi.
SEÇİMDE ÖZEL İÇİN MİLYONLAR AKTI
Bu tespitten kısa süre sonra Özel, 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı yapıldı ve Uludemir'in iddiasına göre seçim sürecinde örgütten ciddi mâli destek aldı.
FETÖ'nün Manisa'da CHP sızdığını söyleyen Uludemir, ifadesinde, "Belediye seçimlerinden 1 yıl sonra yapılan genel seçimlerde de yine benzer destek Özgür Özel'e verildi ve milletvekili olarak seçilmesi sağlandı. Kendi aramızda mütevelli heyetinde bulunan kişilerle toplantı yapıyorduk. Bu toplantıda seçimlerde destek verilmesi gerektiği sıklıkla konuşuluyordu." dedi.
ÖZCAN'A ALMANYA'DA BİAT
Uludemir, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçen firari Mustafa Özcan'ın Almanya'da Özgür Özel ile buluştuğu ve Özel'in Özcan'a biat ederek yüklü miktarda para verdiği bilgisinin kendisine iletildiğini söyledi.
FETÖ UYARISINA ÖLÜMLE TEHDİT
Özel hakkındaki FETÖ şahitliği Uludemir'le sınırlı değil.
CHP'nin Paris yapılanması sorumlularından İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ'nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıklamıştı.
İrem Ertürk, FETÖ-Özel iddialarını şöyle sıraladı:
"Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada FETÖ mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen, 'abla'yı.
Paris için bunu yapamamışlar sanırım. Yine FETÖ'den iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler. Ortalığı ayağa kaldırdım. Merkeze yüzlerce mail, Msj vb derken. Özelden ölüm tehditleri almaya başladım. CHP ne yaptı biliyor musunuz ? Hiçbir şey … Ben bir başıma kaldım… polise gittim şikayetçi oldum vb… ardına Özgür Özel geldi o 'FETÖ'cüyüm' diye gezen abiyle birlikte seminer verdi Paris'te..."
BAVULCU BARANSU'NUN AYAĞINA GİTTİ
CHP'li Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki üst düzey FETÖ'cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl ile görüşerek dayanışma mesajı verdi.
ÖRGÜTÜN SİYASİ SÖZCÜSÜ GİBİ DOLAŞTI
Özel, FETÖ'ye ait dershanelerin kapatılmasına "Millet zarar görür" diyerek karşı çıktı.
Özel, örgüte ait Kimse Yok Mu Derneği'ne operasyona ise, "Zulm ile abad olanın sonu berbat olur" dediği arşiv kayıtlarına girdi.
MİT TIR'LARI İHANETİNE KARIŞANLARLA TEMAS
Özel'in, MİT'in devlet sırrı niteliğindeki yardım TIR'larını durduran ve istihbarat görevlilerini tartaklayan 5 üst rütbeli FETÖ'cüyle görüştüğü tespit edildi.
Hadımköy Askeri Cezaevi'nde gerçekleştiği saptanan görüşmenin bütün notları FETÖ medyasına aktarıldı.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, MİT TIR'larını durdurdukları gerekçesiyle tutuklanan dönemin Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Erdal Turna, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Fırat, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bekir Karataş, Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu ve Biyoloji Şube Müdürlüğü Laboratuvar Amir Vekili Yarbay Mustafa Yardımcı ile görüşme sağladı.
Hadımköy Askeri Cezaevi'nde gerçekleşen görüşmenin tarihi 28 Aralık 2015 olarak kayıtlara geçti.
ÖZEL ÜZERİNDEN FETÖ MEDYASINA
FETÖ'cü hainlerin cezaevinde ayağına kadar giden CHP'li Özgür Özel'in, görüşme notlarını ise örgüt medyasına aktardığı saptandı.
28 Aralık'ta yapılan FETÖ-Özel görüşmesinin hemen ardından örgüte ait kapatılan Cihan Haber Ajansı, Yarbay Erdal Turna, Binbaşı Mehmet Fırat, Binbaşı Bekir Karataş, Burhanettin Cihangiroğlu ve Yarbay Mustafa Yardımcı'nın açıklamalarını noktası virgülüne yayınladı.
Örgüte ait Meydan gazetesi, 1 Ocak 2016'da "MİT TIR'ları tutuklusu subaylardan şok açıklamalar" sözleriyle tam sayfa olarak haberleştirdi.
Haberin kaynağı ise Özgür Özel'di.
"KENDİLERİNE HİZMET HAREKETİ DİYEN KİŞİLER"
Özel, 2014 yılında Manisa'daki FETÖ operasyonlarının ardından emniyete giderek gözaltındaki örgüt mensuplarına destek verdi.
FETÖ'yü 'cemaat' olarak nitelendiren Özel, "Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki inanç grubuna, cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda." diye konuştu.
ÇOCUĞUNA FETÖ ÖDÜLÜ
CHP'li Özel'in kızı İpek Özel, FETÖ'nün kapatılan İzmir Yamanlar Koleji'nde düzenlenen Sanat Eğitim Tasarım Yarışması'nda ödüllendirildi.
Özgür Özel, Haziran 2013'te Yamanlar Koleji'ndeki ödül törenine bizzat katıldı.
Örgüte ait Zaman Ege gazetesi, 18 Haziran 2013'te Özgür Özel'in kızı İpek'e verilen ödülü haberleştirdi.
Zaman'daki "CHP'li Vekil Özel, tasarımda dünya dördüncüsü olan kızına ödül verdi" başlıklı haberde Özel'in, "Geleceğin entelektüel ve bilim adamlarının yarıştığı olimpiyatlarının son derece başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirildiğini anlattığı" ifade edildi.
CHP'li Özgür Özel, kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde ödül aldığı ortaya çıkan kızı İpek Özel'le ilgili yaptığı açıklamada, "Biricik kızımı FETÖ'nün okuluna gönderdiğim yalanını atıyorlar. Kızım ilköğretimi ODTÜ Ülkem Koleji'nde liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Ben yalanlamaktan yoruldum siz iftira atmaktan yorulmadınız." dedi.
Özel'in "ödül" konusuna hiç değinmemesi dikkat çekti.