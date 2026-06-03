YSK'dan CHP'ye reddin gerekçesi: Butlan kararını Yargıtay inceler | İmza toplayanlar "tedbir"e takılacak
Yüksek Seçim Kurulu, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararının iptaline yönelik başvurusunun neden reddedildiğini açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" denildi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise yargıdaki "tedbir" sürecini işaret edip hemen kurultay yapılamayacağını açıkladı. Parti Sözcülüğüne getirilen Müslim Sarı, "Mevcut hukuka göre bu (olağanüstü kurultay) olanaksız. İmza toplayanlar da bunu çok iyi biliyorlar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası tam anlamıyla bir kaos iklimi yaşanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tedbirli" bir şekilde "Genel Başkan" olarak göreve iade edilmesi, Özgür Özel ve şaibeye bulaşan ekibinin elini kolunu bağlıyor.
YSK ÖZEL'İN BAŞVURUSUNU REDDETTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özel, mutlak butlan kararına karşı 22 Mayıs'ta YSK'ya başvuru yaptı. CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun ilettiği başvuru YSK tarafından aynı gün reddedildi.
REDDİN GEREKÇESİ
Bu bağlamda Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan yönetiminin "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunun neden reddedildiğini bugün açıkladı.
Gerekçede, "Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır" denildi.
"KURULUMUZA VERİLMİŞ GÖREV VE YETKİ YOK"
YSK Başkanı Serdar Mutta, "Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Mahkemesi tarafından gönderilen yazı ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahallinin idaresine arar verilmiştir" demişti.
TEDBİR VAR OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK!
Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de yargıdaki "tedbir" sürecini işaret edip hemen kurultay yapılamayacağını açıkladı.
Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar ediyor.
"BUNU İMZA TOPLAYAN ARKADAŞLAR DA BİLİYOR"
Son olarak yeni açıklanan MYK sonrası Parti Sözcülüğüne getirilen Müslim Sarı, Özgür Özel ve ekibine "Mevcut hukuka göre bu (olağanüstü kurultay) olanaksız. Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar" dedi.
Kurultay tarihiyle ilgili Sarı, "CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister PM karar alsın, isterse genel başkan 'kurultaya gidiyoruz' desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecindeki arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz." diye konuştu.
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