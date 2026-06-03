CANLI YAYIN
Geri

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.12'de kaydedilen sarsıntının yerin 12.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depreme ilişkin bilgileri resmi sosyal medya hesabından paylaşan AFAD, merkez üssünün Pazarcık olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının çevre illerden Gaziantep'te de hissedildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Pazarcık olup, 12.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Deprem 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13:12:07'de kaydedildi.
  • Sarsıntı Gaziantep ilinde de hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, merkez üssü Pazarcık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 12.46 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

AFAD, depreme ilişkin bilgileri resmi sosyal medya hesabından da paylaşarak, şu verileri paylaştı:

  • Büyüklük:4.4 (Mw)
  • Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
  • Tarih:2026-06-03
  • Saat:13:12:07 TSİ
  • Enlem:37.51278 N
  • Boylam:37.23889 E
  • Derinlik:12.46 km

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının çevre illerden Gaziantep'te de hissedildiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi-3 Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi-4 Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi-5
Takvim Kaynak Tercihleri
İlker Başbuğ’dan Özgür Özel’e FETÖ siperi: “En son kişi” | Yalım bu işin neresinde | Bu gerçekleri duymadın mı Başbuğ
SONRAKİ HABER

Başbuğ'dan Özel'e "FETÖ" desteği

 Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi | Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebi
ÖNCEKİ HABER

CHP'li Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebi
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler