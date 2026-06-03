Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sarsıntı Gaziantep ilinde de hissedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Pazarcık olup, 12.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, merkez üssü Pazarcık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 12.46 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.