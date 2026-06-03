Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 13.12'de kaydedilen sarsıntının yerin 12.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depreme ilişkin bilgileri resmi sosyal medya hesabından paylaşan AFAD, merkez üssünün Pazarcık olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının çevre illerden Gaziantep'te de hissedildiği öğrenildi.
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- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Pazarcık olup, 12.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Deprem 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13:12:07'de kaydedildi.
- Sarsıntı Gaziantep ilinde de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, merkez üssü Pazarcık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 12.46 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.
AFAD, depreme ilişkin bilgileri resmi sosyal medya hesabından da paylaşarak, şu verileri paylaştı:
- Büyüklük:4.4 (Mw)
- Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
- Tarih:2026-06-03
- Saat:13:12:07 TSİ
- Enlem:37.51278 N
- Boylam:37.23889 E
- Derinlik:12.46 km
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 4.4 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntının çevre illerden Gaziantep'te de hissedildiği öğrenildi.
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