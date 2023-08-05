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'Zoom cuntası' mahzende toplandı: Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'in 7 saatlik gizli toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından başlayan koltuk kavgasında son viraja girildi. Adaylığını alenen duyuran Özgür Özel, 'değişim' mesajıyla yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dirsek temasını sürdürüyor. İmamoğlu, köşkünün özel mahzeninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel’i ağırladı. 7 saat süren toplantıda, Özel, “CHP Genel Başkanlığı’nı istiyorum” dedi. Böke'nin genel başkanlık siteyen İmamoğlu ve Özel'i ortak noktada buluşturmak için büyük çaba harcadığı öğrenildi. Toplantıdan sonra Özgür Özel bir televizyon kanalına bağlandı ve genel başkanlık için ısrarcı olacağını tekrarladı. 'Zoom cuntası' olarak bilinen ekibin ana planının kısa sürede kamuoyuna yansıması bekleniyor...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 08:52 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 09:02
’Zoom cuntası’ mahzende toplandı: Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel’in 7 saatlik gizli toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu devirebnilmek adına bir araya gelen 'Zoom cuntası' karar aşamasına geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' söylemine karşı açık adım atmaktan imtina ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "adaylık" için kendini iyice ortaya çıkardı. Özel son olarak İmamoğlu için İstanbul'u işaret etmişti. Yaşanan kaotik tabloda 7 saatlik mahzen görüşmesi kulislere bomba gibi düştü.

ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA GÖZ DİKTİ
Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğunu söyleyen Özgür Özel bu çıkışını yinelerken Ekrem İmamoğlu'na ise İstanbul'u işaret etmişti.

GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK
Kemal Kılıçdaroğlu'un maddi desteği kestiği Ekremci Halk TV'de canlı yayına katılan Özgür Özel koltuğa aday olduğunu şu sözlerle yineledi:

"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık."

EKREM İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Bu çıkışın ötesinde Özel'in İmamoğlu ile ilgili sözleri daha çarpıcı bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.

Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"

"GÜÇLÜ BİR ADAY OLACAK"
Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.

Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." yanıtını verdi.

7 SAATLİK GİZLİ TOPLANTI
Yaşanan gelişmelerin ardından 'Zoom cuntası' içinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel arasında önemli börüşme gerçekleşti.

"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahseninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladı. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, asla dinlenemeyen özel mahseninde yapılan görüşme 7 saat sürdü. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

SON ÇIKIŞA GELDİK
Özel'in Parti Meclisi'nde ciddi bir ağırlığı olduğu ve eğer ZOOM toplantısında olduğu gibi, Kılıçdaroğlu'na karşı aynı cephede buluşmaları halinde kurultayın yapılacağı kesin gibi. Özel de, toplantıda, "Köprüden önce son çıkışa geldik.

Artık CHP için kritik virajdayız" dediği iddia edildi. Selin Sayek Böke'nin, genel başkanlık isteyen İmamoğlu ve Özel'in ortak bir noktada buluşturmak için birçok teklifte bulunduğuna da dikkat çekildi. Toplantıdan sonra Özgür Özel bir televizyon kanalına bağlandı ve genel başkanlık için ısrarcı olacağını tekrarladı.

Özel, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için genel başkanlığa talibim" dedi.

KÖŞKE PARA SAÇTI
İmamoğlu, tarihi köşk için İBB'nin kasasından 20 milyon lirA harcadı. Tepkiler rağmen, projeyi tamamladı ve ikametgahı olarak bu köşkü kullanmaya başladı.

ZOOM CUNTASI!
imamoğlu lidierliğinde gerçekleştirilen toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan 'Katılımcı' isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekmişti.

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