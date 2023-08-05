’Zoom cuntası’ mahzende toplandı: Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel’in 7 saatlik gizli toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu devirebnilmek adına bir araya gelen 'Zoom cuntası' karar aşamasına geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' söylemine karşı açık adım atmaktan imtina ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "adaylık" için kendini iyice ortaya çıkardı. Özel son olarak İmamoğlu için İstanbul'u işaret etmişti. Yaşanan kaotik tabloda 7 saatlik mahzen görüşmesi kulislere bomba gibi düştü.

ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA GÖZ DİKTİ

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olduğunu söyleyen Özgür Özel bu çıkışını yinelerken Ekrem İmamoğlu'na ise İstanbul'u işaret etmişti.