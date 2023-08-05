’Zoom cuntası’ mahzende toplandı: Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel’in 7 saatlik gizli toplantısı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız… Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.
Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var…"
"GÜÇLÜ BİR ADAY OLACAK"
Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.
Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." yanıtını verdi.
7 SAATLİK GİZLİ TOPLANTI
Yaşanan gelişmelerin ardından 'Zoom cuntası' içinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel arasında önemli börüşme gerçekleşti.
"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahseninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladı. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, asla dinlenemeyen özel mahseninde yapılan görüşme 7 saat sürdü. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.
SON ÇIKIŞA GELDİK
Özel'in Parti Meclisi'nde ciddi bir ağırlığı olduğu ve eğer ZOOM toplantısında olduğu gibi, Kılıçdaroğlu'na karşı aynı cephede buluşmaları halinde kurultayın yapılacağı kesin gibi. Özel de, toplantıda, "Köprüden önce son çıkışa geldik.